Съемки «Никто 2» могут начаться в этом году

Боб Оденкерк в фильме «Никто»

Продюсер фильма «Никто» с Бобом Оденкерком («Лучше звоните Солу») Келли Маккормик рассказала, что сейчас работа над сиквелом картины режиссера Ильи Найшуллера находится на стадии препродакшена. Ее слова передает Collider.

Она подчеркнула, что студия Universal заинтересована в создании второй части боевика, а звездный каст полон энтузиазма, чтобы вернуться в проект. Маккормик заявила, что на данный момент Дерек Колстад («Джон Уик») пишет сценарий к «Никто 2». Съемки картины могут начаться уже в конце 2024 года, однако эти предположения могут не сбыться из-за занятости актеров.

При этом продюсер не уточнила, вернется ли в проект постановщик первой части, российский режиссер Илья Найшуллер.

Оригинальный фильм «Никто» Найшуллера вышел в марте 2021 года. При бюджете в $17 млн картине удалось заработать почти $60 млн. Герой боевика — обычный мужчина средних лет, который решает отомстить недругам после вооруженного ограбления. В ленте также снялся актер Алексей Серебряков.

Ранее стало известно, что киностудия Marvel временно приостановила работу над сиквелом супергеройского фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли в главной роли.