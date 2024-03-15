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15 марта 2024, новость

Съемки «Никто 2» могут начаться в этом году

Сиквел боевика находится в стадии препродакшена
Боб Оденкерк в фильме «Никто»
Боб Оденкерк в фильме «Никто»

Продюсер фильма «Никто» с Бобом ОденкеркомЛучше звоните Солу») Келли Маккормик рассказала, что сейчас работа над сиквелом картины режиссера Ильи Найшуллера находится на стадии препродакшена. Ее слова передает Collider.

Она подчеркнула, что студия Universal заинтересована в создании второй части боевика, а звездный каст полон энтузиазма, чтобы вернуться в проект. Маккормик заявила, что на данный момент Дерек Колстад («Джон Уик») пишет сценарий к «Никто 2». Съемки картины могут начаться уже в конце 2024 года, однако эти предположения могут не сбыться из-за занятости актеров.

При этом продюсер не уточнила, вернется ли в проект постановщик первой части, российский режиссер Илья Найшуллер.

Оригинальный фильм «Никто» Найшуллера вышел в марте 2021 года. При бюджете в $17 млн картине удалось заработать почти $60 млн. Герой боевика — обычный мужчина средних лет, который решает отомстить недругам после вооруженного ограбления. В ленте также снялся актер Алексей Серебряков.

Ранее стало известно, что киностудия Marvel временно приостановила работу над сиквелом супергеройского фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли в главной роли.

Во время загрузки произошла ошибка.
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