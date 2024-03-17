5 мотивирующих фильмов про ЗОЖ, после которых захочется встать с дивана

«Я худею»

Одна из наиболее удачных и действительно смешных комедий новейшего российского кино — и одна из лучших ролей героической Александры Бортич, отважившейся на непростой эксперимент с собственным телом ради съемок в фильме.

6.6 Я худею 2018 / Россия 12+ комедия Моя оценка Хочу посмотреть

Героиня «Я худею» — полная девушка по имени Аня, которую бросает повернутый на фитнесе бойфренд. Аня начинает срочно худеть и в конце концов приходит в желанную форму. Но самое ценное — с «лишними» килограммами уходит и то лишнее, что было в жизни Ани и мешало ей обратить внимание, в первую очередь, на саму себя.

«Беги, толстяк, беги»

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Обаятельный толстяк Деннис Дойл осознает, какую ошибку совершил пять лет назад, бросив свою невесту Либби накануне свадьбы. Теперь она, конечно же, встречается с «сыном маминой подруги», и у Денниса нет никаких шансов ее вернуть. Или все-таки есть?

Чтобы вновь завоевать уважение, а то и любовь Либби, герой решается на отчаянный шаг — он пробежит ежегодный лондонский марафон, чего бы ему это ни стоило.

У звезды «Друзей» Дэвида Швиммера, американца, выступившего режиссером этой британской ленты, получилось на редкость воодушевляющее и понятное каждому кино. «Беги, толстяк, беги» в очередной раз наглядно доказывает, что если есть мотивация, то нет ничего невозможного. А работа над собой — куда важнее победы на любом соревновании.

«Танцуй отсюда!»

Комедия от режиссера «Эпизодов» Джеймса Гриффитса рассказывает историю еще одного добродушного толстяка по имени Брюс Гарретт.

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Герой комика Ника Фроста мечтает найти подход к своей новой начальнице Джулии, но совершенно не понимает, как к ней подступиться. Приятным сюрпризом становится новость о том, что она посещает уроки сальсы, а это значит — шансы у него все-таки есть, ведь давным-давно Брюс и сам был подающим надежды танцором. Достав из шкафа ботинки с высоким каблуком, герой возвращается на танцпол.

«Танцуй отсюда!» — классическая история о преодолении самого себя, о борьбе с внутренними страхами и комплексами, которая обходится без какого-либо назидания и морализаторства. А зажигательные ритмы латиноамериканской сальсы нет-нет да и заставят двинуться в пляс вместе с главным героем.

«Бриттани бежит марафон»

27-летняя Бриттани Форглер из Нью-Йорка все время жалуется на лишний вес, но вместе с тем курит, выпивает и вообще берет от молодости все, включая бесконечные тусовки в ночных клубах, за которыми неизбежно следуют недосып и похмелье.

После очередного медицинского обследования, показавшего значительное ухудшение ее здоровья, Бриттани решает взять себя в руки и заняться спортом. А точнее, бегом. Преодолевая с каждым разом все больше метров, девушка загорается идеей пробежать и целый марафон.

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Основанная на реальной истории простой американки, соседки режиссера-дебютанта Пола Доунза Колайццо, инди-комедия «Бриттани бежит марафон» — остроумное и убедительное высказывание на тему отношений со спортом.

Чтобы почувствовать себя лучше, нельзя заставлять себя ходить на фитнес, мучаясь от одной мысли об этом. Нужно постараться найти то, от чего получится искренне кайфовать — будь то марафон, зарядка под любимую музыку или спортивная ходьба в ближайшем парке.

«Непотопляемые»

40-летний Бертран вот уже два года страдает от депрессии и едва держится на плаву. Ни лекарства, ни поддержка жены не помогают ему обрести смысл жизни. И вот однажды он все же находит занятие по душе — синхронное плавание для мужчин. И бассейн становится единственным местом, где у него появляется цель.

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Жизнеутверждающее драмеди с французскими звездами Матье Амальриком и Гийомом Кане «Непотопляемые» иронично и ненавязчиво рассказывает историю о преодолении кризиса среднего возраста, вдохновляя и зрителей сделать первый шаг на пути к позитивным изменениям в жизни.