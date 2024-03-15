Трейлер дня: Милла Йовович возвращается в триллере после перерыва

Вышел дублированный трейлер фантастического триллера «Дыши», где героиня Миллы Йовович вынуждена выживать в постапокалиптическом мире с острой нехваткой кислорода. Судя по видео, она вооружена и, кажется, очень опасна.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356448&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Действие фильма разворачивается в недалеком будущем. После случившейся катастрофы, кислорода на планете почти не осталось. Выжившие вынуждены скрываться в убежищах, а, выходя из них, дышать с помощью масок.

Майя с дочерью-подростком живет под землей, считая, что ее муж Дариус погиб во время одной из вылазок. Однажды к ней являются двое незнакомцев, утверждающих, что Дариус жив. Майя пускает их к себе, но главной их целью оказывается генератор кислорода. Милла Йовович играет одну из непрошенных гостей.

Последний раз актриса появлялась на экране в фильме «Охотник на монстров» (2020).

В картине также снялись Дженнифер Хадсон и звезда «Аватара» Сэм Уортингтон.