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15 марта 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Милла Йовович возвращается в триллере после перерыва

Актриса снялась в новом экшене про пост-апокалипсис

Вышел дублированный трейлер фантастического триллера «Дыши», где героиня Миллы Йовович вынуждена выживать в постапокалиптическом мире с острой нехваткой кислорода. Судя по видео, она вооружена и, кажется, очень опасна.

Во время загрузки произошла ошибка.

Действие фильма разворачивается в недалеком будущем. После случившейся катастрофы, кислорода на планете почти не осталось. Выжившие вынуждены скрываться в убежищах, а, выходя из них, дышать с помощью масок.

Майя с дочерью-подростком живет под землей, считая, что ее муж Дариус погиб во время одной из вылазок. Однажды к ней являются двое незнакомцев, утверждающих, что Дариус жив. Майя пускает их к себе, но главной их целью оказывается генератор кислорода. Милла Йовович играет одну из непрошенных гостей.

Последний раз актриса появлялась на экране в фильме «Охотник на монстров» (2020).

В картине также снялись Дженнифер Хадсон и звезда «Аватара» Сэм Уортингтон.

Премьера фильма «Дыши» в российском прокате состоится уже 11 апреля.

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