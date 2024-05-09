Запасы кислорода на Земле будущего истощены, и человечество пытается выжить самыми разными способами. Майя со своей дочерью ушла жить под землю, в убежище, насыщенное кислородом. Ее муж, Дариус, считается мертвым. Все, что от него осталось — специальный кислородный костюм, изготовленный им, который Майя использует для путешествий на поверхность. Однажды она встречает двух незнакомцев, утверждающих, что они знакомы с Дариусом, и Майя пускает их в бункер. Но можно ли им доверять в условиях, где за выживание приходится буквально бороться?

«Дыши» (2024) — триллер-боевик с Миллой Йовович и Сэмом Уортингтоном в главных ролях. Также в фильме сыграли Дженнифер Хадсон («Секс в большом городе») и рэпер Коммон.