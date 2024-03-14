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14 марта 2024, новость

Российский актер получил двойной «хук» от Харрисона Форда

Жижикин заявил, что голливудский актер чуть не сломал ему челюсть на съемках
Игорь Жижикин
Игорь Жижикин

Американский актер Харрисон Форд сломал челюсть своему российскому коллеге Игорю Жижикину во время постановочной драки на съемках новой семейной комедии «Исполняющий обязанности». Об этом порталу «Страсти» рассказал сам пострадавший.

«Да, это так. Но он мне не то что сломал — трещина у меня была. Мы заигрались чуть-чуть на съемочной площадке», — поделился Жижикин.

Режиссер Стивен Спилберг обратился к актерам с просьбой натуралистичнее сыграть потасовку, тогда-то Форд как следует размахнулся и дважды ударил россиянина в челюсть. Съемку пришлось остановить и срочно отвезти пострадавшего в больницу. Американский актер сам вызвался помочь и доставил Жижикина в клинику.

Вправлять челюсть не пришлось, врачи действительно обнаружили лишь трещину и посоветовали просто ограничить физическую активность. Актер признался, что не держит обиды на зарубежного коллегу, тем более что в работе бывают ситуации и похуже. Съемки проходили на Гавайях, и после посещения больницы Форд предложил Жижикину выпить и посидеть возле бассейна.

«Постучался в номер и говорит: “Игорь, как ты относишься к текиле?” Вышли посидели, посмеялись, пообсуждали какие-то вещи», — сказал россиянин.

Ранее в честь звезды «Индианы Джонса» назвали змею. Харрисон Форд посетовал, что его имя обычно дают животным, «которые пугают детей».

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