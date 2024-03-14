Юлия Меньшова рассказала о главном страхе своего отца

Юлия Меньшова и Владимир Меньшов | Источник: PersonaStars

Юлия Меньшова стала героиней нового выпуска шоу Александра Соколовского и рассказала, из-за чего ее отец, актер и режиссер Владимир Меньшов, больше всего переживал. По словам телеведущей, Владимир Валентинович всего в жизни добился сам и волновался, что дочь из такой известной семьи станет представительницей золотой молодежи.

«У него был панический страх, что я превращусь в золотую молодежь. У него почему-то была прямая склейка: поскольку есть трехкомнатная квартира, то я уже автоматом должна превратиться в золотую молодежь. <…> Папа боялся, что я стану золотой молодежью и безостановочно говорил мне: “Ты никто. Вот мы — кто-то, а ты — никто”», — рассказала Меньшова.

Она долгое время мечтала доказать всем, что чего-то стоит и тоже сможет добиться успеха.

«Папины опасения курам на смех. Я знаю, что такое золотая молодежь. Мы жили далеко, в олимпийской деревне, у папы была машина, но не было дачи, сбережений — ни фига! Какая золотая молодежь!» — заключила звезда.