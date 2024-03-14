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14 марта 2024, новость

Юлия Меньшова рассказала о главном страхе своего отца

Актриса и телеведущая вспомнила, как мечтала доказать, что сможет добиться успеха
Юлия Меньшова и Владимир Меньшов
Юлия Меньшова и Владимир Меньшов | Источник: PersonaStars

Юлия Меньшова стала героиней нового выпуска шоу Александра Соколовского и рассказала, из-за чего ее отец, актер и режиссер Владимир Меньшов, больше всего переживал. По словам телеведущей, Владимир Валентинович всего в жизни добился сам и волновался, что дочь из такой известной семьи станет представительницей золотой молодежи.

«У него был панический страх, что я превращусь в золотую молодежь. У него почему-то была прямая склейка: поскольку есть трехкомнатная квартира, то я уже автоматом должна превратиться в золотую молодежь. <…> Папа боялся, что я стану золотой молодежью и безостановочно говорил мне: “Ты никто. Вот мы — кто-то, а ты — никто”», — рассказала Меньшова.

Она долгое время мечтала доказать всем, что чего-то стоит и тоже сможет добиться успеха.

«Папины опасения курам на смех. Я знаю, что такое золотая молодежь. Мы жили далеко, в олимпийской деревне, у папы была машина, но не было дачи, сбережений — ни фига! Какая золотая молодежь!» — заключила звезда.

Ей приходилось работать в несколько раз больше, ведь со стороны многие тоже не верили в нее и сравнивали со знаменитыми и талантливыми родителями. В итоге Юлия Меньшова сумела стать не только успешной актрисой, но и телеведущей. За свою работу она даже удостоилась премии ТЭФИ. 

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