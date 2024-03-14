Звезда «Улиц разбитых фонарей» рассказал о мести Пугачевой

Актер Алексей Нилов вспомнил, как народная артистка России Алла Пугачева «отомстила» артистам из «Улиц разбитых фонарей». О мести звезды, чью песню «Позови меня с собой» актеры пели в сериале, он рассказал в передаче RTVI «Легенда».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456240058&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Она, кстати, нас подставила очень круто в Кремлевском дворце. Она говорит: “Поете мою песню?” Мы говорим: “Да, Алла Борисовна, вот так случилось”. — “Ну хорошо. Ну пойдемте, сейчас вместе споем”», — рассказал он.

Актеры исполнили припев песни «Мадам Брошкина», бумажки с текстом которого им раздали на сцене.

«Она нам отомстила, молодец, очень сильно», — пошутил Нилов.

При этом, добавил Нилов, актеры не хотели петь «Позови меня с собой» на съемках из-за трагической судьбы автора песни Татьяны Снежиной, и специально исполнили песню «злобно», однако она стала хитом среди поклонников сериала.