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14 марта 2024, новость

Звезда «Улиц разбитых фонарей» рассказал о мести Пугачевой

Алексей Нилов вспомнил, как певица «подставила» актеров сериала в Кремле

Актер Алексей Нилов вспомнил, как народная артистка России Алла Пугачева «отомстила» артистам из «Улиц разбитых фонарей». О мести звезды, чью песню «Позови меня с собой» актеры пели в сериале, он рассказал в передаче RTVI «Легенда».

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«Она, кстати, нас подставила очень круто в Кремлевском дворце. Она говорит: “Поете мою песню?” Мы говорим: “Да, Алла Борисовна, вот так случилось”. — “Ну хорошо. Ну пойдемте, сейчас вместе споем”», — рассказал он.

Актеры исполнили припев песни «Мадам Брошкина», бумажки с текстом которого им раздали на сцене.

«Она нам отомстила, молодец, очень сильно», — пошутил Нилов.

При этом, добавил Нилов, актеры не хотели петь «Позови меня с собой» на съемках из-за трагической судьбы автора песни Татьяны Снежиной, и специально исполнили песню «злобно», однако она стала хитом среди поклонников сериала.

Ранее Алексей Нилов ответил на слухи об отшельничестве

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