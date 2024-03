Стартовали съемки фильма о Бобе Дилане с Тимоти Шаламе

Боб Дилан — культовая фигура в рок-музыке, один из самых значимых и популярных музыкантов современности. Некоторые его композиции использовали в США участники движений за гражданские права, к примеру, такие песни, как Blowin' in the Wind и The Times They Are a-Changin'. Напомним, что образ рок-певца уже воплощали на экране в фильме «Меня там нет» 2007 года сразу несколько знаменитых актеров: Хит Леджер, Кристиан Бэйл, Ричард Гир, Бен Уишоу и Кейт Бланшетт.