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14 марта 2024, новость

Стартовали съемки фильма о Бобе Дилане с Тимоти Шаламе

Начались съемки фильма A Complete Unknown
Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе | Источник: Legion-Media.ru

Стартовали съемки биографической картины об американском музыканте Бобе Дилане с актером Тимоти Шаламе в главной роли. Об этом сообщает портал NJ.com.

Лента носит название A Complete Unknown, режиссером проекта стал Джеймс Мэнголд. Cъемки фильма продолжатся до мая. Отмечается, что работа над байопиком должна была начаться еще в прошлом году, однако ее отложили из-за забастовки Гильдии киноактеров США.

Ранее Тимоти Шаламе рассказал, какое влияние оказал кинокомикс «Темный рыцарь» режиссера Кристофера Нолана на его карьеру.

Боб Дилан — культовая фигура в рок-музыке, один из самых значимых и популярных музыкантов современности. Некоторые его композиции использовали в США участники движений за гражданские права, к примеру, такие песни, как Blowin' in the Wind и The Times They Are a-Changin'. Напомним, что образ рок-певца уже воплощали на экране в фильме «Меня там нет» 2007 года сразу несколько знаменитых актеров: Хит Леджер, Кристиан БэйлРичард ГирБен Уишоу и Кейт Бланшетт

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