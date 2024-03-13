Актер из «Звездных войн» Майкл Калвер умер в возрасте 85 лет

Майкл Калвер в фильме «Звездные войны. Империя наносит ответный удар»

В Великобритании в возрасте 85 лет скончался актер Майкл Калвер, исполнивший роль капитана Ниды в фильме «Звездные войны. Империя наносит ответный удар». Об этом сообщило 13 марта издание The Standard.

Уточняется, что актер умер 27 февраля.

«Мне очень грустно подтвердить смерть друга и клиента Майкла Калвера. Карьера, охватывающая более 50 лет, с заметными ролями в фильмах “Шерлок Холмс”, “Путешествие в Индию”, “Секретная армия” и, конечно же, одна из самых запоминающихся сцен смерти в сериале “Звездные войны”», — говорится в заявлении его агента.

Карьера звезды длилась более 50 лет. В картине «Империя наносит ответный удар» 1980 года его персонаж командовал «Мстителем», одним из Имперских звездных кораблей-разрушителей.

Среди других известных ролей Калвера — майор Макбрайд в фильме «Путешествие в Индию», сериал BBC «Секретная армия», выходивший на экраны с 1977 по 1978 год, «Приключения черного Красавчика» и «Возвращение Шерлока Холмса».

Также Майкл Калвер появлялся в фильмах о Джеймсе Бонде — «Из России с любовью» и «Шаровая молния».