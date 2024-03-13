Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
13 марта 2024, новость

Актер из «Звездных войн» Майкл Калвер умер в возрасте 85 лет

Британский актер скончался 27 февраля
Майкл Калвер в фильме «Звездные войны. Империя наносит ответный удар»
Майкл Калвер в фильме «Звездные войны. Империя наносит ответный удар»

В Великобритании в возрасте 85 лет скончался актер Майкл Калвер, исполнивший роль капитана Ниды в фильме «Звездные войны. Империя наносит ответный удар». Об этом сообщило 13 марта издание The Standard.

Уточняется, что актер умер 27 февраля.

«Мне очень грустно подтвердить смерть друга и клиента Майкла Калвера. Карьера, охватывающая более 50 лет, с заметными ролями в фильмах “Шерлок Холмс”, “Путешествие в Индию”, “Секретная армия” и, конечно же, одна из самых запоминающихся сцен смерти в сериале “Звездные войны”», — говорится в заявлении его агента.

Карьера звезды длилась более 50 лет. В картине «Империя наносит ответный удар» 1980 года его персонаж командовал «Мстителем», одним из Имперских звездных кораблей-разрушителей.

Среди других известных ролей Калвера — майор Макбрайд в фильме «Путешествие в Индию», сериал BBC «Секретная армия», выходивший на экраны с 1977 по 1978 год, «Приключения черного Красавчика» и «Возвращение Шерлока Холмса».

Также Майкл Калвер появлялся в фильмах о Джеймсе Бонде — «Из России с любовью» и «Шаровая молния».

В начале 2000-х годов актер отказался от съемок и занялся политикой.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Майкл Калвер в фильме «Звездные войны. Империя наносит ответный удар»
Майкл Калвер
Michael Culver
Кэрри Фишер в образе принцессы Леи
Сыгравшей принцессу Лею актрисе посмертно открыли звезду на «Аллее славы»
Аль Пачино на премьере сериала «Ангелы в Америке»
Аль Пачино заявил, что Харрисон Форд обязан ему карьерой
Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт
Режиссеры «Все везде и сразу» сняли эпизод нового сериала по «Звездным войнам»
Джеймс Эрл Джонс
Озвучивавший Дарта Вейдера актер завершил свою карьеру
Кадр из фильма «Звездные войны: Пробуждение силы»
Автор «Игры престолов» обвинил «Звездные войны» в жестокости
Джуд Лоу
Джуд Лоу сыграет главную роль в сериале по «Звездным войнам»
Хейден Кристенсен и Юэн МакГрегор в фильме «Звездные войны: Эпизод 3 — Месть Ситхов»
Раскрыт актерский состав сериала по «Звездным войнам»
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Франклин»
Франклин
Трейлер (англ.)
Атлас
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Вампирша-гуманистка ищет добровольца-суицидника»
Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Отражение тьмы»
Отражение тьмы
Трейлер
Кадр из фильма «Любви не бывает?»
Любви не бывает?
Трейлер
vktrailer-220787057_456356419
Стать Карлом Лагерфельдом
Стать Карлом Лагерфельдом – Тизер (фр., англ. суб.)
Кадр из фильма «Всемирный потоп»
Всемирный потоп
Дублированный трейлер №2
Кадр из фильма «Неприличные гости»
Неприличные гости
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь