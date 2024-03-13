Фантастическая Дженнифер Лопез сражается с роботом в мире будущего

Появился первый тизер-трейлер научно-фантастического боевика «Атлас» с Дженнифер Лопез в главной роли.
В центре сюжета — аналитик по имени Атлас Шепард, которой приходится находить общий язык с искусственным интеллектом, поставившем существование человечества под угрозу. Женщина присоединяется к миссии по поимке робота-отступника, с которым ее связывает загадочное прошлое.
В тизере показано, как у летательного аппарата героини Лопез отказывает двигатель, и он врезается в ледяную глыбу.
В фильме также приняли участие Стерлинг К. Браун, Симу Лю (звезда фильма «Шан-Чи и легенда Десяти колец») и Марк Стронг. Режиссером выступил Брэд Пейтон, поставивший «Инкарнацию».
Премьера фильма «Атлас» состоится на Neftlix 24 мая.