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13 марта 2024, новость

Фантастическая Дженнифер Лопез сражается с роботом в мире будущего

Актриса сыграла в триллере «Атлас» — смотрите первый тизер
Во время загрузки произошла ошибка.

Появился первый тизер-трейлер научно-фантастического боевика «Атлас» с Дженнифер Лопез в главной роли.

В центре сюжета — аналитик по имени Атлас Шепард, которой приходится находить общий язык с искусственным интеллектом, поставившем существование человечества под угрозу. Женщина присоединяется к миссии по поимке робота-отступника, с которым ее связывает загадочное прошлое.

В тизере показано, как у летательного аппарата героини Лопез отказывает двигатель, и он врезается в ледяную глыбу. 

В фильме также приняли участие Стерлинг К. Браун, Симу Лю (звезда фильма «Шан-Чи и легенда Десяти колец») и Марк Стронг. Режиссером выступил Брэд Пейтон, поставивший «Инкарнацию».

Премьера фильма «Атлас» состоится на Neftlix 24 мая.

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