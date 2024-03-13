Фантастическая Дженнифер Лопез сражается с роботом в мире будущего

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356427&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Появился первый тизер-трейлер научно-фантастического боевика «Атлас» с Дженнифер Лопез в главной роли.

В центре сюжета — аналитик по имени Атлас Шепард, которой приходится находить общий язык с искусственным интеллектом, поставившем существование человечества под угрозу. Женщина присоединяется к миссии по поимке робота-отступника, с которым ее связывает загадочное прошлое.

В тизере показано, как у летательного аппарата героини Лопез отказывает двигатель, и он врезается в ледяную глыбу.

В фильме также приняли участие Стерлинг К. Браун, Симу Лю (звезда фильма «Шан-Чи и легенда Десяти колец») и Марк Стронг. Режиссером выступил Брэд Пейтон, поставивший «Инкарнацию».