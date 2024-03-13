Никита Ефремов впервые за долгое время вышел в свет

Никита Ефремов появился на закрытом показе картины «Параллакс», посвященном открытию программы ретроспективы XXII Международного фестиваля кинодебютов «Дух Огня». Среди звездных гостей также были Влад Лисовец, Олеся Судзиловская, Юлия Хлынина, Ксения Суркова, Сергей Филин, Дарья Жовнер и многие другие.
«Параллакс» — это экспериментальный фильм о том, как тяга к волшебному миру кино меняет жизнь иранской семьи. За этот фильм режиссер Шахрам Эбрахими получил «Золотую тайгу» — главный приз «Духа огня» прошлого года.
XXII Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» пройдет