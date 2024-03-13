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13 марта 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Никита Ефремов впервые за долгое время вышел в свет

Актер одним из первых посмотрел новый фильм «Параллакс» в рамках фестиваля «Дух огня»
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Никита Ефремов появился на закрытом показе картины «Параллакс», посвященном открытию программы ретроспективы XXII Международного фестиваля кинодебютов «Дух Огня». Среди звездных гостей также были Влад Лисовец, Олеся Судзиловская, Юлия Хлынина, Ксения Суркова, Сергей Филин, Дарья Жовнер и многие другие.

«Параллакс» — это экспериментальный фильм о том, как тяга к волшебному миру кино меняет жизнь иранской семьи. За этот фильм режиссер Шахрам Эбрахими получил «Золотую тайгу» — главный приз «Духа огня» прошлого года.

XXII Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» пройдет 23—26 марта в Ханты-Мансийске и будет включен в программу председательства России в объединении БРИКС в 2024 году.

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