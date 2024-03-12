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12 марта 2024, новость

Суд оставил Яну Троянову в статусе иноагента

Актриса попыталась оспорить статус, присвоенный ей в ноябре прошлого года
Яна Троянова
Яна Троянова | Источник: PersonaStars

Суд оставил актрису Яну Троянову (признана в РФ иностранным агентом) в статусе иноагента, согласившись с доводами Минюста России, что артистка находится под иностранным влиянием. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В Минюсте заявили, что Троянова давала интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), Татьяне Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом) и телеканалу «Дождь» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией) и поддерживается другими иностранными агентами. Она также публиковала в своих соцсетях материалы с осуждением действий России.

В октябре 2023 года после выхода интервью Трояновой журналисту Юрию Дудю активисты попросили признать актрису иноагентом, а также возбудить против нее уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». В ноябре Троянову признали иноагентом. Недавно стало известно, что актриса намеревалась оспорить свой статус.

В беседе с Дудем Троянова признавалась, что уехала из России во Францию в октябре 2022 года после съемок последнего сезона «Ольги». Перед отъездом Троянова продала квартиру в центре Москвы на Большой Ордынке за 40 млн рублей.

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