Яна Троянова хочет оспорить статус иностранного агента

Яна Троянова

Актриса Яна Троянова (признана в РФ иностранным агентом) намерена оспорить статус иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС.

Троянова попросила через суд министерство юстиции России снять с нее статус иноагента.

«В суд поступил иск Трояновой Я. А., ответчик — Министерство юстиции России. Дата рассмотрения еще не назначена», — сообщили представители Замоскворецкого суда Москвы.

В октябре после выхода интервью Трояновой журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) активисты попросили признать актрису иноагентом, а также возбудить уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

В интервью журналисту Юрию Дудю Троянова признавалась, что уехала из России во Францию в октябре 2022 года после съемок последнего сезона «Ольги». Перед отъездом Троянова продала квартиру в центре Москвы на Большой Ордынке за 40 млн руб.