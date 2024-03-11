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11 марта 2024, новость

Богомолов анонсировал проект о людях России

Режиссер покажет 12 спектаклей, посвященных жизни и труду определенного человека
Константин Богомолов на съемках сериала «Кеша»
Константин Богомолов на съемках сериала «Кеша»

Режиссер и худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов подготовил серию спектаклей из цикла «Голоса страны». Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что всего будет показано 12 специальных спектаклей, каждый из которых посвящен жизни и труду определенного человека. Богомолов уточнил, что специально сделал свободный прием заявок, чтобы россияне сами хотели рассказать свои истории.

«Они из разных регионов: Сибири, Кавказа, Урала, деревень и крупных городов — все разных возрастов и профессий, социальных слоев. Есть врач, энтузиаст-краевед, педагог, ученый, машинист паровоза и так далее. Нам важно, чтобы не было обязаловки, когда мы бы обращались к директору предприятия или к местным властям и те давали бы указание», — пояснил Богомолов.

По словам режиссера, главных действующих лиц нельзя назвать героями, так как они не совершали подвигов в привычном смысле слова. Это обычные люди, которые из года в год совершают благие поступки и трепетно относятся к своей работе. В качестве примера Богомолов привел крупного предпринимателя, который внезапно посвятил жизнь театру и стал вкладывать туда все деньги.

Ранее актриса Чулпан Хаматова раскритиковала режиссера Богомолова.

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