Чулпан Хаматова раскритиковала режиссера Богомолова

Чулпан Хаматова | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Чулпан Хаматова раскритиковала режиссера Константина Богомолова в новом интервью. Беседу с артисткой опубликовала журналистка Елизавета Осетинская (признана в РФ иностранным агентом).

«Для кого-то Константин Богомолов является хорошим режиссером. Для меня это невозможно, если режиссер неумный и неэмпатичный…» — сказала она.

При этом Хаматова признала, что искусство воспринимается зрителями субъективно, а ей самой нравились капустники Богомолова.

«Вот человек “с холодным носом” выбрал себе путь комфорта. Хотела бы я работать с ним как актриса? Нет», — поделилась размышлениями 48-летняя актриса.

Хаматова признает, что Богомолов также вряд ли стал бы с ней работать, потому что она «токсичная».

Также артистка призналась, что была готова к худшему, когда решила уехать из России в Латвию.