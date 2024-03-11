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11 марта 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: щемящая драма со звездой «Нормальных людей»

Если вдруг вы не видели один из лучших фильмов последних лет «Солнце мое», то это ваш шанс
Во время загрузки произошла ошибка.

Конец 1990-х. 11-летняя Софи и ее совсем еще молодой папа Кэлам приезжают отдохнуть по путевке на турецкий курорт. Родители девочки в разводе, и для Софи время с отцом особенно ценно, поэтому она не выпускает из рук видеокамеру — ей хочется заснять каждый момент этих каникул.

Спустя годы Софи пересматривает эти записи, пытаясь воссоздать в своей памяти образ отца, чтобы понять его. Судя по всему, их отношения прервались после этого отпуска.

«Солнце мое» — маленькое кино, которое способно разбить сердце, фильм-воспоминание о невозможности вернуться в прошлое, запечатленное на зернистой кинопленке. О попытке заглянуть в то время, что ушло безвозвратно, но навсегда осело где-то глубоко внутри нас. Об упущенных возможностях и невысказанных чувствах.

Ирландец Пол Мескал, прославившийся в «Нормальных людях» по роману Салли Руни, сыграл здесь свою лучшую (по крайней мере, на сегодняшний день) роль, а юная дебютантка Фрэнки Корио стала настоящим открытием фильма.

7.2
Солнце мое
2022/США, Великобритания16+драма
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