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11 марта 2024, новость

Ай да Пушкин: вышел первый тизер «Пророка» с Юрой Борисовым

Звезда «Эпидемии» перевоплотился в Александра Пушкина

Вышел первый тизер фильма «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в роли русского классика. 

Картина будет посвящена жизни поэта: от лицейских лет до смертельной дуэли.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Пока мы снимали, мне каждый день снились сны. Пушкин все никак не мог понять, почему сейчас все называют его именем и что такое кино. Я так и не смог ему объяснить. Надеюсь, покажу», — поделился Юра Борисов.

Юного Пушкина-лицеиста сыграл Кай Гетц, до этого исполнивший роль подростка Игоря Грома в фильме «Гром: Трудное детство». Роль графини Елизаветы Воронцовой досталась Анне Чиповской. Наталью Гончарову сыграла Алена Долголенко из «Легенд Орленка». Роман Васильев стал другом Пушкина Константином Данзасом, Сергей Гилев — главой жандармерии Александром Бенкендорфом.

Режиссерское кресло занял Феликс Умаров, поставивший сериал «Домашнее поле».

Премьера фильма «Пророк. История Александра Пушкина» состоится 14 февраля 2025 года.

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