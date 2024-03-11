Ай да Пушкин: вышел первый тизер «Пророка» с Юрой Борисовым

Вышел первый тизер фильма «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в роли русского классика.
Картина будет посвящена жизни поэта: от лицейских лет до смертельной дуэли.
«Пока мы снимали, мне каждый день снились сны. Пушкин все никак не мог понять, почему сейчас все называют его именем и что такое кино. Я так и не смог ему объяснить. Надеюсь, покажу», — поделился Юра Борисов.
Юного Пушкина-лицеиста сыграл Кай Гетц, до этого исполнивший роль подростка Игоря Грома в фильме «Гром: Трудное детство». Роль графини Елизаветы Воронцовой досталась Анне Чиповской. Наталью Гончарову сыграла Алена Долголенко из «Легенд Орленка». Роман Васильев стал другом Пушкина Константином Данзасом, Сергей Гилев — главой жандармерии Александром Бенкендорфом.
Режиссерское кресло занял Феликс Умаров, поставивший сериал «Домашнее поле».
Премьера фильма «Пророк. История Александра Пушкина» состоится 14 февраля 2025 года.