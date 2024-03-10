Юлия Пересильд сообщила о первом показе «Вызова» в Китае

Кадр из фильма «Вызов»

В Китае прошел первый показ российского фильма «Вызов». Об этом сообщила Юлия Пересильд в своей соцсети.

Актриса приехала в Пекин, чтобы посетить премьеру и дать интервью. По ее словам, китайцы смогут посмотреть «Вызов» 15 марта.

«Первый показ “Вызова” на зрителя состоятся. Ура! Зрители счастливы. Впереди еще много всего интересного! Буду делиться!» — заявила артистка.

Российская премьера «Вызова» состоялась 12 апреля 2023 года. Картина снята на борту Международной космической станции (МКС). Пересильд побывала в космосе вместе с режиссером Климом Шипенко. Они вернулись на Землю после 12 дней съемок фильма.

Пересильд рассказывала, что многие актрисы выбыли из проб именно на этапе подготовки к полету. Дублером артистки стала Алена Мордовина, которая также проходила подготовку на протяжении трех месяцев.

Ранее режиссер «Вызова» Шипенко не исключил съемки своего третьего фильма о космосе.