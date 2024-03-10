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10 марта 2024, новость

Юлия Пересильд сообщила о первом показе «Вызова» в Китае

Актриса рассказала о приезде в Пекин в своей соцсети
Кадр из фильма «Вызов»
Кадр из фильма «Вызов»

В Китае прошел первый показ российского фильма «Вызов». Об этом сообщила Юлия Пересильд в своей соцсети. 

Актриса приехала в Пекин, чтобы посетить премьеру и дать интервью. По ее словам, китайцы смогут посмотреть «Вызов» 15 марта.

«Первый показ “Вызова” на зрителя состоятся. Ура! Зрители счастливы. Впереди еще много всего интересного! Буду делиться!» — заявила артистка.

Российская премьера «Вызова» состоялась 12 апреля 2023 года. Картина снята на борту Международной космической станции (МКС). Пересильд побывала в космосе вместе с режиссером Климом Шипенко. Они вернулись на Землю после 12 дней съемок фильма.

Пересильд рассказывала, что многие актрисы выбыли из проб именно на этапе подготовки к полету. Дублером артистки стала Алена Мордовина, которая также проходила подготовку на протяжении трех месяцев.

По сюжету «Вызова» хирург Женя Беляева (Юлия Пересильд) должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. В ролях — Милош БиковичВладимир Машков, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Петр Дубров, Елена ВалюшкинаВарвара ВолодинаАлександр Балуев.

Ранее режиссер «Вызова» Шипенко не исключил съемки своего третьего фильма о космосе.

Во время загрузки произошла ошибка.
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