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10 марта 2024, новость

Безрукова освистали за критику выступления фигуриста Алиева

Спортсмен представил номер под песню Владимира Высоцкого
Сергей Безруков
Сергей Безруков

Публика освистала актера Сергея Безрукова за критику выступления фигуриста Дмитрия Алиева на турнире «Русский вызов» в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА «Новости».

Алиев выступал во втором отделении и исполнил свой номер под песню барда Владимира Высоцкого «Моя цыганская». Зрителям понравилось выступление фигуриста, однако свое слово взял Безруков, который состоит в коллегии жюри мероприятия. Актер назвал спортсмена «большим мастером», но выступление раскритиковал. По мнению звезды «Бригады», Алиев выступал в образе «алкоголика», а сам номер должен был быть более драматичным. В ответ на это трибуны стали громко свистеть в знак неодобрения, заглушая слова артиста.

Недавно Безруков признался, что чуть не стал жертвой мошенников. Он рассказал, что получил голосовое сообщение от Константина Хабенского, в котором коллега предложил стать ему инвестором для строительства медицинского комплекса для детей-инвалидов. Артист признался, что поначалу согласился, но позже решил позвонить Хабенскому, чтобы уточнить детали.

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