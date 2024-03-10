Безрукова освистали за критику выступления фигуриста Алиева

Сергей Безруков

Публика освистала актера Сергея Безрукова за критику выступления фигуриста Дмитрия Алиева на турнире «Русский вызов» в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА «Новости».

Алиев выступал во втором отделении и исполнил свой номер под песню барда Владимира Высоцкого «Моя цыганская». Зрителям понравилось выступление фигуриста, однако свое слово взял Безруков, который состоит в коллегии жюри мероприятия. Актер назвал спортсмена «большим мастером», но выступление раскритиковал. По мнению звезды «Бригады», Алиев выступал в образе «алкоголика», а сам номер должен был быть более драматичным. В ответ на это трибуны стали громко свистеть в знак неодобрения, заглушая слова артиста.