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26 февраля 2024, новость

Безруков пожаловался на говоривших голосом Хабенского мошенников

Актер призвал поклонников проявлять бдительность
Сергей Безруков
Сергей Безруков | Источник: Legion-Media.ru

Российский актер Сергей Безруков пожаловался на мошенников, которые обратились к нему, использовав голос его коллеги, артиста Константина Хабенского. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Звезда «Бригады» поведал, что получил от коллеги голосовое сообщение с предложением профинансировать строительство медицинского комплекса для детей-инвалидов. По его словам, он уже готов был дать согласие на инвестирование, так как сумма была приемлемой, однако решил уточнить детали у Хабенского по телефону.

«Надо ли говорить, что никакого сообщения он не отправлял, очередное мошенничество. Кстати, голос Хабенского почти идеально соответствовал оригиналу. Я живо представил, как моим голосом звонят сотрудникам моего театра, и, честно, внутренне похолодел», — написал актер.

Он призвал поклонников проявлять бдительность и перепроверять просьбы о материальной помощи от своих близких и знакомых.

«Не за горами использование дип-фейков, то есть изображений, созданных нейросетью. Технический прогресс, как и цинизм негодяев, не стоит на месте», — резюмировал Безруков.

Ранее Сергей Безруков высказался об актерских навыках Никиты Кологривого.

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