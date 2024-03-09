Звезда «Слова пацана» выставил ценник на фотографии с поклонниками

Рузиль Минекаев | Источник: PersonaStars

Актер Рузиль Минекаев, известный по роли Марата в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», запросил около 10 тысяч рублей за снимок и встречу с фанатами в Казахстане. Об этом пишет kp.ru.

По данным СМИ, Минекаев организовал фан-встречу в азиатской стране и начал продавать билеты на мероприятие. В частности, возможность увидеть актера и пообщаться с ним стоит 5 тысяч 200 рублей. А вот за снимок организаторы потребовали 9 тысяч 800 рублей. По словам организаторов, фан-встреча в Алма-Ате продлится около трех часов.

Недавно другая звезда «Слова пацана» повысил в 2,5 раза гонорар после успеха сериала. Актер Слава Копейкин рассказал, что получает около 100 тысяч рублей за съемочный день. Он отметил, что не считает свои гонорары незаслуженными, и заявил, что адекватно себя оценивает.

В феврале Рузиль Минекаев признался, что занимал у матери деньги для переезда в Москву. По словам артиста, мать одолжила ему 110 тысяч рублей, чтобы обустроиться в столице России. Актер признался, что Москва встретила его недружелюбно.