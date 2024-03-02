Звезда «Слова пацана» повысил в 2,5 раза гонорар после успеха сериала

Актер Слава Копейкин рассказал, что получает около 100 тысяч рублей за съемочный день. Об этом сообщает издание «СтарХит».
По словам Копейкина, его гонорар увеличился в два с половиной раза после успеха сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», где он сыграл Турбо.
«Мне кажется, это не какое-то сумасшедшее повышение. Будь я дурачком, сказал бы: “Я звезда мирового масштаба, пять миллионов за смену и ни рублем меньше!” Нет, конечно. Но я в любом случае понимаю, что сейчас я более востребован», — поделился артист.
Копейкин отметил, что не считает свои гонорары незаслуженными. Он заявил, что адекватно себя оценивает.
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