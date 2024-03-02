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2 марта 2024, новость

Звезда «Слова пацана» повысил в 2,5 раза гонорар после успеха сериала

Актер Слава Копейкин считает, что оценивает себя адекватно
Кадр из сериала «Слово пацана»
Слава Копейкин в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Актер Слава Копейкин рассказал, что получает около 100 тысяч рублей за съемочный день. Об этом сообщает издание «СтарХит».

По словам Копейкина, его гонорар увеличился в два с половиной раза после успеха сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», где он сыграл Турбо.

«Мне кажется, это не какое-то сумасшедшее повышение. Будь я дурачком, сказал бы: “Я звезда мирового масштаба, пять миллионов за смену и ни рублем меньше!” Нет, конечно. Но я в любом случае понимаю, что сейчас я более востребован», — поделился артист.

Копейкин отметил, что не считает свои гонорары незаслуженными. Он заявил, что адекватно себя оценивает.

Во время загрузки произошла ошибка.

В феврале актер Рузиль Минекаев, сыгравший роль Марата, признался, что занимал у матери деньги для переезда в Москву. По словам артиста, мать одолжила ему 110 тысяч рублей, чтобы обустроиться в столице России. Рузиль рассказал, что Москва встретила его недружелюбно. Первое время ему пришлось снимать комнату «с каким-то алкашом» и трудиться на двух работах без выходных.

Ранее Никита Кологривый рассказал о проплаченной политике против него.

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