Звезда «Слова пацана» повысил в 2,5 раза гонорар после успеха сериала

Слава Копейкин в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Актер Слава Копейкин рассказал, что получает около 100 тысяч рублей за съемочный день. Об этом сообщает издание «СтарХит».

По словам Копейкина, его гонорар увеличился в два с половиной раза после успеха сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», где он сыграл Турбо.

«Мне кажется, это не какое-то сумасшедшее повышение. Будь я дурачком, сказал бы: “Я звезда мирового масштаба, пять миллионов за смену и ни рублем меньше!” Нет, конечно. Но я в любом случае понимаю, что сейчас я более востребован», — поделился артист.

Копейкин отметил, что не считает свои гонорары незаслуженными. Он заявил, что адекватно себя оценивает.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239858&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.