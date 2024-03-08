Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
8 марта 2024, статьяЧто посмотреть

Россиянки назвали свой любимый «женский» фильм

Среди любимых картин зрительниц оказались как советские фильмы, так и мировые кинохиты

В честь Международного женского дня проект Кино Mail.ru попросил российских зрительниц назвать свой любимый «женский» фильм.

Во время загрузки произошла ошибка.

В числе таких картин у россиянок оказались как советские хиты «Ищите женщину», «Самая обаятельная и привлекательная», «Девчата», «Москва слезам не верит», так и мировая киноклассика про женщин «Дневник Бриджит Джонс», «Красотка», «8 подруг Оушена», «Гордость и предубеждение», «Дьявол носит Prada», «8 женщин», «Чего хотят женщины» и многие другие. 

А какой ваш любимый фильм про женщин? Делитесь в комментариях к видео!

Фрида, Монро, Коко: смотрите также 60 вдохновляющих фильмов-биографий о великих женщинах

Читайте также наше интервью с исполнителем роли Онегина в новой экранизации Виктором Добронравовым.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Девчата
1 р.
8 женщин
Дьявол носит «Prada»
1 р.
Дневник Бриджит Джонс
Красотка
Самая обаятельная и привлекательная
Москва слезам не верит
Гордость и предубеждение
8 подруг Оушена
Чего хотят женщины
1 р.
Гордость и предубеждение
Ищите женщину
Новые трейлеры
vktrailer-220787057_456356396
Задача трех тел
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Фоллаут»
Фоллаут
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Спящие псы»
Спящие псы
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»
Майор Гром: Игра
Трейлер
Кадр из фильма «Хитмен. Последнее дело»
Хитмен. Последнее дело
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Паразит: Серый»
Паразит: Серый
Трейлер (кор., англ. суб.)
Кадр из сериала «Беспринципные» (4 сезон)
Беспринципные
Трейлер (4 сезон)
Кадр из сериала «Шугар»
Шугар
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь