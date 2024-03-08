Россиянки назвали свой любимый «женский» фильм

В честь Международного женского дня проект Кино Mail.ru попросил российских зрительниц назвать свой любимый «женский» фильм.
В числе таких картин у россиянок оказались как советские хиты «Ищите женщину», «Самая обаятельная и привлекательная», «Девчата», «Москва слезам не верит», так и мировая киноклассика про женщин «Дневник Бриджит Джонс», «Красотка», «8 подруг Оушена», «Гордость и предубеждение», «Дьявол носит Prada», «8 женщин», «Чего хотят женщины» и многие другие.
А какой ваш любимый фильм про женщин? Делитесь в комментариях к видео!
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