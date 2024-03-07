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7 марта 2024, новость

Раскрыты подробности романа Брэдли Купера и Джиджи Хадид

Купер собирается пойти на вечеринку «Оскара» со своей возлюбленной
Брэдли Купер
Брэдли Купер | Источник: Legion-Media.ru

Раскрыты подробности романа актера Брэдли Купера и модели Джиджи Хадид. Соответствующую информацию публикует Page Six.

По информации инсайдеров из близкого окружения 49-летнего артиста, он собирается посетить афтепати премии «Оскар 2024» вместе со своей 28-летней возлюбленной. При этом источник уточнил, что отношения избранников становятся более серьезными и страстными. «Они полностью увлечены друг другом», — заявил он.

Еще один собеседник издания рассказал, что Купер планирует выйти на красную дорожку премии в сопровождении матери. Присоединится ли к ним Хадид, пока неизвестно.

В феврале Брэдли Купера и Джиджи Хадид заметили на свидании. Актер и манекенщица попали в объектив фотографов, когда завтракали в баре Corner, расположенном в Манхэттене.

Ранее Брэдли Купер рассказал, как дочь от Шейк спасла ему жизнь.

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