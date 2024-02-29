Брэдли Купер рассказал, как дочь от Шейк спасла ему жизнь

Американский актер и режиссер Брэдли Купер признался, что дочь от супермодели Ирины Шейк Лея спасла ему жизнь. Об этом он рассказал в подкасте «Диванный эксперт» Дэкса Шепарда.

Брэдли Купер с дочерью | Источник: Legion-Media.ru

«Я не уверен, что был бы жив, если бы не был отцом», — признался он.

Дочь Лея родилась у Купера и Шейк, встречавшихся с 2015 по 2019 год, в 2017 году. В этот период, отметил актер, его жизнь была очень динамичной.

«Кто-то должен был сказать — мы бросаем тяжелый якорь. Я бы говорил — как так, мы летим на всех парусах, корабль только что обновили, попутный ветер! А мне нужно было услышать — нет, нет, близится цунами, нужен якорь и нужно его бросить. Потому что это будет самым важным отныне. Твоя ДНК расскажет тебе, что в мире есть что-то поважнее тебя», — рассуждает актер.