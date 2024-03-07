48-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» снялась в халате и без макияжа

Ева Лонгория (фото: соцсети) | Источник: Газета.Ru

Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория опубликовала фото без макияжа и в халате. Снимками она поделилась в соцсети.

48-летняя актриса позировала в белом махровом халате, без макияжа и укладки. Ева Лонгория прилетела в Париж по случаю Недели моды. В момент съемки стилисты готовились к нанесению косметики и средств для волос.

Отметим, что Ева Лонгория строго следит за своим питанием и не пропускает тренировки. Актриса неоднократно признавалась поклонникам, что склонна к полноте, поэтому ей приходится постоянно придерживаться диеты. А когда артистке хочется съесть что-то «вредное», она утоляет голод с помощью сырого миндаля, который всегда носит в сумке.