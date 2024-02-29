48-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» снялась для глянца

Актриса Ева Лонгория стала лицом нового выпуска журнала InStyle Mexico. Фотографии знаменитости опубликованы в соцсети.

Ева Лонгория

48-летняя звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» предстала на обложке в откровенном наряде. Ева Лонгория позировала фотографу в элегантном черном костюме в полоску, который надела на голое тело. Ансамбль состоял из жилетки, жакета и пары широких брюк. Она дополнила образ массивными серьгами. Визажисты сделали ей макияж с темными тенями и нюдовыми губами, а стилисты — укладку с эффектом мокрых волос.

Ева Лонгория вышла замуж за бизнесмена Хосе Антонио Бастона в 2016 году. Этот брак для актрисы стал третьим. Летом 2018 года знаменитость родила мужу сына. Ребенка назвали Сантьяго. После родов Ева Лонгория активно занялась спортом, чтобы быстрее привести себя в форму. Она делилась результатами похудения со своими поклонниками в социальных сетях. Звезда призналась, что строго следит за питанием и ведет здоровый образ жизни.