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7 марта 2024, новость

Бывший муж Гвинет Пэлтроу сделал предложение звезде «50 оттенков серого»

Музыкант Крис Мартин сделал предложение руки и сердца актрисе Дакоте Джонсон
Дакота Джонсон
Дакота Джонсон | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Дакота Джонсон приняла предложение руки и сердца от солиста Coldplay Криса Мартина. Об этом сообщает Mirror.

34-летняя Дакота Джонсон и 46-летний Крис Мартин обручились спустя шесть лет отношений.

«Пара недавно обручилась и сохранила эту новость в секрете, но теперь они открыто говорят о помолвке в своих кругах. Они не торопятся планировать свадьбу, а просто наслаждаются официальным признанием в своем окружении», — сообщил инсайдер издания.

Он также добавил, что помолвка была неизбежным шагом, поскольку звезды влюблены друг в друга с самого первого дня.

Крис Мартин был женат более 10 лет на актрисе Гвинет Пэлтроу. В браке у звезд родились двое детей: дочь Эппл и сын Мозес. В 2014 году пара объявила о расставании, назвав его «осознанным», а судебный процесс завершился только в 2016 году.

Ранее Дакота Джонсон появилась на премьере в откровенном платье-кольчуге.

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