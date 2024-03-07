Бывший муж Гвинет Пэлтроу сделал предложение звезде «50 оттенков серого»

Дакота Джонсон | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Дакота Джонсон приняла предложение руки и сердца от солиста Coldplay Криса Мартина. Об этом сообщает Mirror.

34-летняя Дакота Джонсон и 46-летний Крис Мартин обручились спустя шесть лет отношений.

«Пара недавно обручилась и сохранила эту новость в секрете, но теперь они открыто говорят о помолвке в своих кругах. Они не торопятся планировать свадьбу, а просто наслаждаются официальным признанием в своем окружении», — сообщил инсайдер издания.

Он также добавил, что помолвка была неизбежным шагом, поскольку звезды влюблены друг в друга с самого первого дня.

Крис Мартин был женат более 10 лет на актрисе Гвинет Пэлтроу. В браке у звезд родились двое детей: дочь Эппл и сын Мозес. В 2014 году пара объявила о расставании, назвав его «осознанным», а судебный процесс завершился только в 2016 году.