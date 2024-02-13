Звезда «50 оттенков серого» появилась на премьере в откровенном платье-кольчуге

6 фотографий 6 фотографий

Актриса Дакота Джонсон стала звездой премьеры фильма «Мадам Паутина», где она сыграла главную роль. Фотографии звезды опубликованы на сайте Daily Mail.

На мероприятии 34-летняя Дакота Джонсон появилась в откровенном образе. Актриса позировала фотографам в прозрачном платье-кольчуге, которое было украшено стразами. Звезда «Пятидесяти оттенков серого» дополнила наряд серебристым чокером с кулоном, несколькими кольцами и черными босоножками на каблуках. Дакота Джонсон вышла на публику с распущенными волосами и макияжем с угольно-черными стрелками и розовыми губами.

Фильм «Мадам Паутина» рассказывает о медсестре Кассандре Уэбб, которая узнает о своей способности видеть будущее и хочет его изменить. В ленте, помимо Джонсон, снялись Сидни Суини, Изабела Мерсед, Эмма Робертс, Адам Скотт, Селеста О'Коннор и другие. Режиссером выступила С.Дж. Кларксон.

В широкий прокат «Мадам Паутина» выйдет 14 февраля.