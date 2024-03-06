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6 марта 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Бондарчук, Михалкова: звезды на премьере нашумевшего сериала с Акиньшиной

Российские знаменитости поддержали выход сериала «Неверные»

В столичном кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ первых серий психологической драмы «Неверные» режиссера Алексея Кузьмина-Тарасова. Вместе с постановщиками проект представили исполнители ключевых ролей: Оксана Акиньшина, Роман Евдокимов, Иван Добронравов, Евгений Санников, Мила Ершова и другие.

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Звездными гостями вечера стали Федор Бондарчук, Светлана Бондарчук, Надежда Михалкова, Юрий Быков, Алла Сигалова, Алена Водонаева, Святослав Рогожан, Сергей Новосад и другие.

Ранее «Неверные» стали триумфатором фестиваля сериалов Original+, получив сразу три награды, включая главный приз за лучший сериал.

В центре сюжета — Ольга Шилковская (Оксана Акиньшина), юрист с алкогольной зависимостью. Женщина постоянно убегает от реальности, что приводит к разводу и расставанию с сыном. Ольга совершает попытку вернуться к профессии, находя порой нестандартные и не совсем законные решения проблем своих клиентов. Но стать успешной оказывается проще, чем избавиться от зависимости и вернуть любовь сына.

Во время загрузки произошла ошибка.

Режиссер сериала рассказал, что снял историю «про нелюбимых и ненужных детей, которые проносят эту нелюбовь через всю свою жизнь».

«И про то, что мы все существуем в общепринятых рамках, считая общественное мнение важнее, чем быть психологически здоровым, неудобным и независимым. А еще про старость, которая пытается отменить будущее», — добавил Кузьмин-Тарасов.

Премьера сериала «Неверные» состоится 7 марта в онлайн-кинотеатре Wink.

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