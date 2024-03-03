Сериал с Акиньшиной признали самым оригинальным на фестивале

Какие сериалы показали на фестивале Original+ 2024

28-29 февраля в Москве прошел третий Фестиваль контента стриминговых платформ Original+. В рамках смотра были представлены новые сериалы и шоу двенадцати российских онлайн-кинотеатров. Работы оценивали две группы экспертов — индустриальное жюри, куда вошли актеры Сергей Марин, Анна Котова, продюсер Вадим Соколовский, режиссер Евгений Сангаджиев и журналистка Ольга Белик, и жюри СМИ, состоящее из киножурналистов различных изданий.

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Также в программу впервые в истории фестиваля вошли три шоу — «Свидание с прицепом» (Rutube), «Одна безумная история» (VK Видео) и «Психология кино» (Одноклассники).

Кто получил награды

Торжественную церемонию награждения провели программный директор Original+ Сусанна Альперина и кинокритик Егор Москвитин. В компании с огромной рыжей белкой они исполнили танец Сергея Гилева из сериала «Актрисы», получившего главный приз смотра в прошлом году.

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Триумфатором церемонии стала драма «Неверные» о юристке с алкогольной зависимостью, которую сыграла Оксана Акиньшина: проект получил диплом жюри СМИ с ироничной формулировкой «За трезвый взгляд на вещи», приз за оригинальный сценарий, а также награду «Оригинальный сериал», которой отмечается лучший художественный проект фестиваля.

Еще три награды унес психологический триллер Нурбека Эгена «Калимба» об эксперименте, в ходе которого преступники и их жертвы оказались заперты вместе на две недели. Сериал назвали самым ожидаемым проектом, Федор Бондарчук, сыгравший главную роль, получил приз как самый оригинальный актер, а жюри СМИ назвало «Калимбу» лучшим сериалом. За призами на сцену вышли исполнители ведущих ролей Константин Плотников, Елизавета Шакира и Юлия Волкова.

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Драмеди «Первый класс» о трех подругах, чьи дети претендуют на место в самой элитной школе Петербурга, получило специальный приз от партнера фестиваля «Российской газеты». Кроме того, Юлия Хлынина, исполнившая одну из главных ролей, была отмечена как самая оригинальная актриса. Вместе с ней в проекте заняты Анна Чиповская, Марина Васильева, Елена Лядова и Михаил Тройник, который поднялся на сцену вместе с создателями сериала.

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Комедия «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым и Анной Уколовой, рассказывающая о дворнике, который грабит богатых, а вырученные деньги тратит на нужды детского дома, также была отмечена двумя призами: за оригинальную музыку (композитор Игорь Сычев) и оригинальное режиссерское видение (режиссер Дмитрий Невзоров).