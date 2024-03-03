Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
3 марта 2024, фоторепортажОбзорыЧто посмотреть

Сериал с Акиньшиной признали самым оригинальным на фестивале

Рассказываем, как прошел фестиваль контента стриминговых платформ Original+, и о его победителях

Какие сериалы показали на фестивале Original+ 2024

28-29 февраля в Москве прошел третий Фестиваль контента стриминговых платформ Original+. В рамках смотра были представлены новые сериалы и шоу двенадцати российских онлайн-кинотеатров. Работы оценивали две группы экспертов — индустриальное жюри, куда вошли актеры Сергей Марин, Анна Котова, продюсер Вадим Соколовский, режиссер Евгений Сангаджиев и журналистка Ольга Белик, и жюри СМИ, состоящее из киножурналистов различных изданий.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

За два дня были показаны первые эпизоды десяти сериалов, среди которых триллеры «Персональный ассистент» (Кино1ТВ), «Загляни ему в голову» (СМОТРИМ) и «Калимба» (Okko), драма «Неверные» (Wink), а также комедии «Интимная жизнь семьи Коноваловых» (Rutube, Premier), «Ректор» (Premier), «Артист с большой дороги» (START, Wink), «Первый класс» (ИВИ), «Дядя Леша» (Kion) и «На автомате» (Кинопоиск).

Также в программу впервые в истории фестиваля вошли три шоу — «Свидание с прицепом» (Rutube), «Одна безумная история» (VK Видео) и «Психология кино» (Одноклассники).

Кто получил награды

Торжественную церемонию награждения провели программный директор Original+ Сусанна Альперина и кинокритик Егор Москвитин. В компании с огромной рыжей белкой они исполнили танец Сергея Гилева из сериала «Актрисы», получившего главный приз смотра в прошлом году.

Во время загрузки произошла ошибка.

Триумфатором церемонии стала драма «Неверные» о юристке с алкогольной зависимостью, которую сыграла Оксана Акиньшина: проект получил диплом жюри СМИ с ироничной формулировкой «За трезвый взгляд на вещи», приз за оригинальный сценарий, а также награду «Оригинальный сериал», которой отмечается лучший художественный проект фестиваля.

Еще три награды унес психологический триллер Нурбека Эгена «Калимба» об эксперименте, в ходе которого преступники и их жертвы оказались заперты вместе на две недели. Сериал назвали самым ожидаемым проектом, Федор Бондарчук, сыгравший главную роль, получил приз как самый оригинальный актер, а жюри СМИ назвало «Калимбу» лучшим сериалом. За призами на сцену вышли исполнители ведущих ролей Константин Плотников, Елизавета Шакира и Юлия Волкова.

Криминальная комедия Бориса Акопова «На автомате» была удостоена двух призов: диплома жюри СМИ «За турбо-дуэт» исполнителям главных ролей Славе Копейкину и Денису Косикову, а также специального приза Гильдии кастинг-директоров России за выдающийся актерский состав, в который также вошли Александра Урсуляк, Николай Шрайбер, Иван Добронравов, Максим Стоянов и другие.

Во время загрузки произошла ошибка.

Драмеди «Первый класс» о трех подругах, чьи дети претендуют на место в самой элитной школе Петербурга, получило специальный приз от партнера фестиваля «Российской газеты». Кроме того, Юлия Хлынина, исполнившая одну из главных ролей, была отмечена как самая оригинальная актриса. Вместе с ней в проекте заняты Анна Чиповская, Марина Васильева, Елена Лядова и Михаил Тройник, который поднялся на сцену вместе с создателями сериала.

Во время загрузки произошла ошибка.

Комедия «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым и Анной Уколовой, рассказывающая о дворнике, который грабит богатых, а вырученные деньги тратит на нужды детского дома, также была отмечена двумя призами: за оригинальную музыку (композитор Игорь Сычев) и оригинальное режиссерское видение (режиссер Дмитрий Невзоров).

Лучшим шоу по мнению жюри СМИ стала развлекательная программа с Дмитрием Шепелевым «Свидание с прицепом», в которой дети помогают своим одиноким родителям найти новую любовь

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Ректор
Ректор
Борис Акопов
Вячеслав Копейкин
Слава Копейкин
Загляни ему в голову
Юлия Хлынина
Константин Плотников
Константин Плотников
Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев
Неверные
Неверные
Ян Цапник
Ян Цапник
Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина
Анна Уколова
Михаил Тройник
Михаил Тройник
Персональный ассистент
Сергей Марин
Юлия Волкова
Дарья Урсуляк
Дарья Урсуляк
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Мила Ершова
Мила Ершова
Артист с большой дороги1 р.
Артист с большой дороги
Елизавета Шакира
Елизавета Шакира
Первый класс
Первый класс
Актрисы399 р.
Актрисы
Тимофей Трибунцев
Евгений Сангаджиев
Евгений Сангаджиев
Калимба
Калимба
Денис Косиков
Денис Косиков
На автомате
На автомате
Дядя Леша
Дядя Леша
Анна Котова. Фото: Антон Чернов
Анна Котова
Интимная жизнь семьи Коноваловых
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Вечная зима»
Вечная зима
Трейлер
Кадр из фильма «Байкеры»
Байкеры
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас»
Охотники за привидениями: Леденящий ужас
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Память»
Память
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Манкимэн»
Манкимэн
Дублированный трейлер
Анна Михалкова и Федор Лавров в сериале «Ангелы района»
Ангелы района
Трейлер
vktrailer-220787057_456356334
Наблюдатели
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Бывший в помощь»
Бывший в помощь
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь