Сериал с Акиньшиной признали самым оригинальным на фестивале

Какие сериалы показали на фестивале Original+ 2024
За два дня были показаны первые эпизоды десяти сериалов, среди которых триллеры «Персональный ассистент» (Кино1ТВ), «Загляни ему в голову» (СМОТРИМ) и «Калимба» (Okko), драма «Неверные» (Wink), а также комедии «Интимная жизнь семьи Коноваловых» (Rutube, Premier), «Ректор» (Premier), «Артист с большой дороги» (START, Wink), «Первый класс» (ИВИ), «Дядя Леша» (Kion) и «На автомате» (Кинопоиск).
Также в программу впервые в истории фестиваля вошли три шоу — «Свидание с прицепом» (Rutube), «Одна безумная история» (VK Видео) и «Психология кино» (Одноклассники).
Кто получил награды
Торжественную церемонию награждения провели программный директор Original+ Сусанна Альперина и кинокритик Егор Москвитин. В компании с огромной рыжей белкой они исполнили танец Сергея Гилева из сериала «Актрисы», получившего главный приз смотра в прошлом году.
Триумфатором церемонии стала драма «Неверные» о юристке с алкогольной зависимостью, которую сыграла Оксана Акиньшина: проект получил диплом жюри СМИ с ироничной формулировкой «За трезвый взгляд на вещи», приз за оригинальный сценарий, а также награду «Оригинальный сериал», которой отмечается лучший художественный проект фестиваля.
Еще три награды унес психологический триллер Нурбека Эгена «Калимба» об эксперименте, в ходе которого преступники и их жертвы оказались заперты вместе на две недели. Сериал назвали самым ожидаемым проектом, Федор Бондарчук, сыгравший главную роль, получил приз как самый оригинальный актер, а жюри СМИ назвало «Калимбу» лучшим сериалом. За призами на сцену вышли исполнители ведущих ролей Константин Плотников, Елизавета Шакира и Юлия Волкова.
Криминальная комедия Бориса Акопова «На автомате» была удостоена двух призов: диплома жюри СМИ «За турбо-дуэт» исполнителям главных ролей Славе Копейкину и Денису Косикову, а также специального приза Гильдии кастинг-директоров России за выдающийся актерский состав, в который также вошли Александра Урсуляк, Николай Шрайбер, Иван Добронравов, Максим Стоянов и другие.
Драмеди «Первый класс» о трех подругах, чьи дети претендуют на место в самой элитной школе Петербурга, получило специальный приз от партнера фестиваля «Российской газеты». Кроме того, Юлия Хлынина, исполнившая одну из главных ролей, была отмечена как самая оригинальная актриса. Вместе с ней в проекте заняты Анна Чиповская, Марина Васильева, Елена Лядова и Михаил Тройник, который поднялся на сцену вместе с создателями сериала.
Комедия «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым и Анной Уколовой, рассказывающая о дворнике, который грабит богатых, а вырученные деньги тратит на нужды детского дома, также была отмечена двумя призами: за оригинальную музыку (композитор Игорь Сычев) и оригинальное режиссерское видение (режиссер Дмитрий Невзоров).
Лучшим шоу по мнению жюри СМИ стала развлекательная программа с Дмитрием Шепелевым «Свидание с прицепом», в которой дети помогают своим одиноким родителям найти новую любовь.