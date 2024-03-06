«Нам трудно»: Никита Кологривый попросил прощения у фанатов

«Ребята, все те, кто не успел со мной сфотографироваться, не смог, кто ждал меня два дня, кто ждал меня день. Хочу перед вами извиниться за то, что я не со всеми смог cфотографироваться, не всем смог уделить время. Нам трудно, мы стараемся», — отметил Кологривый.