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5 февраля 2024, новостьСъемки

Кологривый снимается в фильме про попугая Кешу: первые кадры

Актер играет главную роль в фильме «Возвращение попугая Кеши»
Кадр из фильма «Возвращение попугая Кеши»
Никита Кологривый на съемках фильма «Возвращение попугая Кеши»

Начались съемки семейной комедии «Возвращение попугая Кеши» с Никитой Кологривым в главной роли. В фильме также принимают участие Оксана Акиньшина, Ефим Шифрин, Роман Курцын, а еще говорящий попугай, обезьяны, страус, еноты, медведь и тигр.

Кологривый играет учителя географии из города Сочи. Однажды в руки к Митяю попадает говорящий попугай Иннокентий. Недавно педагогу дала от ворот поворот девушка Лера. Она хочет роскошной жизни, а скромный Митяй не может ей этого обеспечить. Но знакомство с Иннокентием изменит его жизнь, ведь попугай — представитель древнего рода. Новые друзья заключают сделку: попугай поможет учителю вернуть Леру, а Митяй поможет попугаю найти его возлюбленную.

Никита Кологривый на съемках фильма «Возвращение попугая Кеши»
Никита Кологривый на съемках фильма «Возвращение попугая Кеши»

Съемки комедии пройдут в Москве и Сочи.

«Этот фильм для меня о многом. Про важные эмоции, про любовь, про взаимовыручку, про важность идти к своей мечте. Это фильм про приключения, аттракционы и, конечно, юмор», — поделился режиссер Олег АсадулинСтендап под прикрытием», «Булки»).

«Возвращение попугая Кеши» выйдет в прокат осенью 2024 года.

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