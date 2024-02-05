Кологривый снимается в фильме про попугая Кешу: первые кадры

Кологривый играет учителя географии из города Сочи. Однажды в руки к Митяю попадает говорящий попугай Иннокентий. Недавно педагогу дала от ворот поворот девушка Лера. Она хочет роскошной жизни, а скромный Митяй не может ей этого обеспечить. Но знакомство с Иннокентием изменит его жизнь, ведь попугай — представитель древнего рода. Новые друзья заключают сделку: попугай поможет учителю вернуть Леру, а Митяй поможет попугаю найти его возлюбленную.