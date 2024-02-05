Кологривый снимается в фильме про попугая Кешу: первые кадры

Начались съемки семейной комедии «Возвращение попугая Кеши» с Никитой Кологривым в главной роли. В фильме также принимают участие Оксана Акиньшина, Ефим Шифрин, Роман Курцын, а еще говорящий попугай, обезьяны, страус, еноты, медведь и тигр.
Кологривый играет учителя географии из города Сочи. Однажды в руки к Митяю попадает говорящий попугай Иннокентий. Недавно педагогу дала от ворот поворот девушка Лера. Она хочет роскошной жизни, а скромный Митяй не может ей этого обеспечить. Но знакомство с Иннокентием изменит его жизнь, ведь попугай — представитель древнего рода. Новые друзья заключают сделку: попугай поможет учителю вернуть Леру, а Митяй поможет попугаю найти его возлюбленную.
Съемки комедии пройдут в Москве и Сочи.
«Этот фильм для меня о многом. Про важные эмоции, про любовь, про взаимовыручку, про важность идти к своей мечте. Это фильм про приключения, аттракционы и, конечно, юмор», — поделился режиссер Олег Асадулин («Стендап под прикрытием», «Булки»).
«Возвращение попугая Кеши» выйдет в прокат осенью 2024 года.