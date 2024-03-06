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6 марта 2024, новость

Анонсирован еще один спин-офф по вселенной «Теории большого взрыва»

Спин-офф сериала расскажет о жизни брата Шелдона
Кейли Куоко, Джим Парсонс, Саймон Хелберг, Кунал Найэр и Джонни Галэки в сериале «Теория большого взрыва»
Кейли Куоко, Джим Парсонс, Саймон Хелберг, Кунал Найэр и Джонни Галэки в сериале «Теория большого взрыва» | Источник: Legion-Media.ru

Компания CBS официально заказала спин-офф сериала «Детство Шелдона» о брате гениального ученого Шелдона Купера Джорджи и его возлюбленной Мэнди. Об этом пишет Variety.

Действия шоу происходят во вселенной ситкома «Теории большого взрыва». К своим ролям вернутся актеры Монтана Джордан и Эмили Осмент. На данный момент у шоу нет названия. Разработкой нового проекта займутся Чак Лорри, Стивен Моларо и Стив Холланд, которые продюссировали два оригинальных сериала вселенной. Релиз должен состояться в сезоне 2024−2025.

Ранее стало известно, что звезда «Теории большого взрыва» тайно женился.

«Теория большого взрыва» — один из самых популярных ситкомов в США и во многих других странах. Аудитория 11-го сезона составила около 14 миллионов человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
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