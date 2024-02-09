Звезда «Теории большого взрыва» тайно женился

Джонни Галэки | Источник: Legion-Media.ru

Актер Джонни Галэки, известный по роли Леонарда Хофстедтера в ситкоме «Теория большого взрыва», тайно женился и стал отцом. Об этом пишет Page Six.

В ходе интервью Галэки признался, что он тайно женился на женщине по имени Морган, и у них родилась дочь Уна Эвелена. При этом неизвестно, когда пара начала встречаться.

В апреле сообщалось, что 38-летняя американская актриса и звезда сериала «Теория большого взрыва» Кейли Куоко родила первенца от своего возлюбленного, актера Тома Пелфри.