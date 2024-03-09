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9 марта 2024, статьяОбзорыЧто посмотреть

Могло бы получиться смешно: что не так с новой комедией «Адам и Ева»

В прокате — романтическая комедия о парне и девушке, оказавшихся в опустевшей в Москве. Рассказываем, почему это кино вызывает много вопросов

О чем фильм «Адам и Ева»

Проснувшись однажды утром, актриса Марина, недавно снявшаяся в своем первом потенциальном блокбастере «Неудержимая», понимает, что премьеры не будет: в Москве (или даже в целом мире) не осталось ни одного человека.

Во время загрузки произошла ошибка.

Позже, правда, выясняется, что это не совсем так — по городу бродит еще и Виктор, ученый из Свердловского института катализа, приехавший в столицу на конференцию. Навыки Виктора позволяют ему построить приемник и поймать сигналы, поступающие от других выживших. Источником сигналов оказывается Екатеринбург. Виктор отправляется в путешествие, Марина нехотя присоединяется к нему.

Зачем смотреть

Безжизненная Москва (вместе с людьми исчезли и животные — по дороге в Екатеринбург обнаруживается единственная коза, оставленная кем-то на балконе многоквартирного дома) выглядит на экране крайне впечатляюще и дает Марине возможность разгуляться — в одной из сцен девушка даже забирается на постамент памятника рабочему и колхознице. Правда, уже через полчаса герои покидают город, и картинка становится менее эффектной; по крайней мере, напоследок Виктор и Марина красиво проезжают по абсолютно пустой авторазвязке.

Почему можно не смотреть

«Адам и Ева» — ромком, настолько переполненный характерными для жанра штампами, что возникает ощущение: фильм вот-вот разойдется по швам. Герои выглядят не только стереотипными, но еще и довольно несбалансированными.

Кадр из фильма «Адам и Ева»
Кадр из фильма «Адам и Ева»

Марина, скажем, с первых же минут представлена как блондинка-идиотка и с течением времени только закрепляет за собой этот статус (ее реакцией практически на любой раздражитель является истерика, в опустевшем мире ей интересны прежде всего шампанское, парфюмерия и шмотки, а Еву она считает супругой Ноя).

С другой стороны, Виктор практически безупречен — он хозяйственный, умелый, сообразительный, обладает невероятной выдержкой. Да, скучноватый или, как говорит Марина, душный (спит с книжкой на пузе и не замечает красоты поля подсолнечников), да, себе на уме, но в финале это не мешает ему оказаться еще и романтиком.

Кстати, о финале: не ждите, что лента раскроет природу явления, оставившего героев наедине, зато вы столкнетесь с парой плоттвистов, объяснить которые вряд ли получится.

Герои так плохо придуманы, что говорить об актерской игре не имеет смысла: Полине Максимовой и Дмитрию Чеботареву просто нечего играть. В случае с Максимовой все превращается в клоунаду (что в каком-то смысле обосновано — Марина в детстве мечтала о цирковой арене), ее партнер большую часть времени отказывается демонстрировать эмоции; о химии между персонажами речи не идет.

Окружающий героев мир тоже кажется непродуманным: люди пропали, но на дорогах нет брошенных автомобилей, города не охвачены пожарами, просто электричество и водоснабжение отключились. Отсутствие воды и света, впрочем, не мешает героям ежедневно приводить себя в порядок и наряжаться. Жаль, что зрителям не показывают, как именно они это делают — это упущенная возможность, могло бы получиться смешно. В текущем же виде обнаружить в «Адаме и Еве» поводы для смеха довольно трудно.

Адам и Ева
2024/Россия12+мелодрамакомедияфантастика
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