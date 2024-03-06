Ким Кардашьян снимется в триллере

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян сыграет главную роль в триллере от Amazon MGM Studios. Об этом сообщает Deadline.

Студия приобрела права на съемки безымянного триллера по сценарию Натали Крински. Отмечается, что Кардашьян также выступит продюсером картины. По данным источников, Amazon была одной из пяти студий, которые боролись за приобретение прав на проект.