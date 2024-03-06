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6 марта 2024, новость

Ким Кардашьян снимется в триллере

Звезда также выступит продюсером картины
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян | Источник: Rex / Fotodom.ru

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян сыграет главную роль в триллере от Amazon MGM Studios. Об этом сообщает Deadline.

Студия приобрела права на съемки безымянного триллера по сценарию Натали Крински. Отмечается, что Кардашьян также выступит продюсером картины. По данным источников, Amazon была одной из пяти студий, которые боролись за приобретение прав на проект.

Издание уточняет, что сценарий был написан специально для звезды реалити-шоу, при этом детали сюжета неизвестны.

В январе стало известно, что Ким Кардашьян снимется в сериале о «королеве Голливуда», актрисе Элизабет Тейлор.

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