Ким Кардашьян снимется в сериале о «королеве Голливуда»

Ким Кардашьян | Источник: Legion-Media.ru

Звезда реалити Ким Кардашьян спродюсирует и снимется в документальном сериале BBC о карьере легендарной актрисы Элизабет Тейлор. Об этом сообщает газета Daily Mail.

По информации издания, Ким Кардашьян появится в проекте, поскольку была последней, кто брал интервью у «королевы Голливуда». Звезда реалити встречалась с актрисой в марте 2011 года. Ким Кардашьян является поклонницей творчества Элизабет Тейлор и считает, что она была истинным доказательством того, что человек может «продолжать развиваться, меняться и иметь разные главы в своей жизни».

В документальном сериале также снимутся подруги Тейлор: Джоан Коллинз, Маргарет О’Брайэн и Кэрол Байер Сагер. Исполнительными продюсерами станут Ким Кардашьян, Кари Лиа и Хэмиш Фергюссон. Всего запланировано три серии.

Элизабет Тейлор — американская актриса театра и кино. Многие называли ее «королевой Голливуда». За свою жизнь Тейлор снялась в 69 фильмах. Она трижды была удостоена премии «Оскар». Знаменитость стала первой актрисой, получившей за съемки в картине гонорар в размере одного миллиона долларов.