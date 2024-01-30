Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
30 января 2024, новость

Ким Кардашьян снимется в сериале о «королеве Голливуда»

Звезда реалити снимется в сериале об актрисе Элизабет Тейлор
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян | Источник: Legion-Media.ru

Звезда реалити Ким Кардашьян спродюсирует и снимется в документальном сериале BBC о карьере легендарной актрисы Элизабет Тейлор. Об этом сообщает газета Daily Mail.

По информации издания, Ким Кардашьян появится в проекте, поскольку была последней, кто брал интервью у «королевы Голливуда». Звезда реалити встречалась с актрисой в марте 2011 года. Ким Кардашьян является поклонницей творчества Элизабет Тейлор и считает, что она была истинным доказательством того, что человек может «продолжать развиваться, меняться и иметь разные главы в своей жизни».

В документальном сериале также снимутся подруги Тейлор: Джоан Коллинз, Маргарет О’Брайэн и Кэрол Байер Сагер. Исполнительными продюсерами станут Ким Кардашьян, Кари Лиа и Хэмиш Фергюссон. Всего запланировано три серии.

Элизабет Тейлор — американская актриса театра и кино. Многие называли ее «королевой Голливуда». За свою жизнь Тейлор снялась в 69 фильмах. Она трижды была удостоена премии «Оскар». Знаменитость стала первой актрисой, получившей за съемки в картине гонорар в размере одного миллиона долларов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Джоан Коллинз
Джоан Коллинз
Joan Collins
Маргарет О’Брайэн
Margaret O'Brien
Кадр из сериала «Грисельда»
51-летняя София Вергара снялась топлес в кино
Ким Кардашьян Уэст
Ким Кардашьян Уэст
Kim Kardashian West
Элизабет Тейлор
Elizabeth Taylor
Светлана Иванова в сериале «Эль Русо»
Светлана Иванова снимается в необычном образе: первые кадры
Кадр из сериала «Аутсорс»
Иван Янковский снимается в сериале про тюрьму: первые кадры
Анастасия Уколова и Павел Прилучный на съемках сериала «Комбинация»
Прилучный снимается в сериале о группе «Комбинация»: первые кадры
Дождались! 10 самых громких продолжений сериалов до конца 2023 года
Кадр из сериала «Король и Шут»
Режиссер «Короля и Шута» снимет сериал «Лукоморье» по мотивам поэмы Пушкина
Павел Прилучный в сериале «13 клиническая. Начало»
Прилучный с усами, Исакова в халате: первые кадры со съемок нового сериала
Ким Кардашьян
Кардашьян сыграет адвоката, занимавшуюся ее разводом, в сериале
Ким Кардашьян
Кардашьян сыграет главную роль в спродюсированном ею фильме
Андрей Нестеренко, Влад Канопка и Даня Киселев
Появились первые фото актеров продолжения «Молодежки»
Кадр из сериала «Не родись красивой»
У сериала «Не родись красивой» будет продолжение
Ирина Пегова на съемках сериала «Здесь все свои»
Ирина Пегова примерила форму на съемках сериала: первые кадры
Кадр из сериала «Банда ЗИГ ЗАГ»
Вышли первые серии нового детектива с Петренко и Вилковой
Кадр из сериала «Многодетство»
Нелли Уварова появится в неожиданном образе в сериале: первые кадры
Кадр из сериала «Все ОК»
Дава и Алена Апина снимаются в новом сериале: первые кадры
Сергей Светлаков
Гогунский, Водонаева, Светлаков: звезды на 25-летии ТНТ
Джиган и Оксана Самойлова с детьми
Дочь и сын Джигана сыграют главные роли в сериале
Локи 2
Они возвращаются: 8 самых долгожданных продолжений сериалов в октябре
Дмитрий Нагиев на площадке сериала «Кто быстрее?»
Дмитрий Нагиев вернулся к съемкам: первые кадры с площадки
Кадр из сериала «Танго»
Снигирь танцует танго в новом сериале Тодоровского: первые кадры
Кадр из фильма «Мама из прошлого»
Ходченкова играет 17-летнюю девушку в новом фильме: первые кадры
Кадр из сериала «Бизон: Дело манекенщицы»
Безруков в мире советского гламура: кадры со съемок сериала
Милош Бикович на съемках сериала «Дайте шоу!»
Бикович стал блондином ради роли поп-звезды: первые кадры
Полина Гагарина на съемках сериала «Красные линии»
Аксенова поддержала Гагарину в первый день съемок продолжения «Бывших»
Павел Майков и Александр Домогаров-мл. на площадке сериала «Она такая классная»
Сын Домогарова приступил к съемкам сериала: первые фото
Кадр из сериала «Галя, у нас отмена!»
Самбурская стала замдиректора гипермаркета в новом сериале: первые кадры
Клим Шипенко, Леонид Агутин и Евгения Громова на площадке сериала «Хрупкое»
Агутин снимается в сериале «Хрупкое»: первые кадры
Сладкий сентябрь: 7 продолжений сериалов, выхода которых все ждали
Кадр из сериала «Преступление и наказание»
Иван Янковский в образе Раскольникова: первые кадры
Кадр из сериала «Олимпиада»
Стоянов играет Брежнева в сериале про Олимпиаду-80: первые фото
Кадр из сериала «Чистые»
Бондарчук играет «стареющего бандита» в сериале: первые кадры
Елена Яковлева в сериале «Каменская»
У сериала «Каменская» может появиться ремейк
Тина Канделаки
Канделаки, Бочкарева, Светлаков: звезды на презентации онлайн-кинотеатра
Дарья Мороз
Мороз, Варнава, дочь Пересильд: звезды на презентации онлайн-кинотеатра
Настасья Самбурская
Самбурская показала себя в образе инопланетного существа
Анастасия Микульчина, Игорь Петренко и Дарья Урсуляк на съемках сериала «Адмирал Кузнецов»
Петренко играет советского адмирала в новом сериале: первые кадры
Светлана Ходченкова на площадке сериала «жЫЫЫзнь»
Ходченкова играет Вождиху в сериале с Галустяном: первые фото
Марина Кравец в сериале «Постучись в мою дверь»
Марина Кравец рассказала о своей роли в «Постучись в мою дверь»
Кадр из сериала «Цифровой код»
Завершены съемки российского ответа «Игре в кальмара»
Кадр из сериала «Цикады»
Боярская и Варнава играют мам подростков в сериале: первые кадры
Сергей Светлаков на съемках сериала «Казачок»
Светлаков работает над новым сериалом с Судзиловской
Нельзя пропустить: 8 самых заметных сериалов августа
Кадр из сериала «Горький 53»
Екатерина Климова снимается в новом детективе: первые кадры
Кадр из сериала «Очевидное невероятное»
Ходченкова снимается в сериале про пришельцев: первые кадры
Кадр из сериала «Бар “Один звонок”»
Козловский и Акиньшина снялись вместе в сериале: первые кадры
Тимур Батрутдинов на съемках второго сезона сериала «Бедный олигарх»
Тимур Батрутдинов появится в продолжении сериала про олигарха
Светлана Иванова на съемках сериала «Отмороженные»
Иванова снимается в необычном образе в сериале: первые кадры
Ирина Безрукова на съемках сериала «Симон»
Безрукова и Хмельницкая снимаются в сериале о ловеласе: первые кадры
Ким Кардашьян в тизере 12-го сезона «Американской истории ужасов»
Кардашьян с младенцем появилась в тизере известного сериала
Нелли Уварова на съемках сериала «Развод по расчету»
Уварова играет бизнес-леди в новом сериале: первые кадры
Новые трейлеры
Город тайн: Исчезнувшая
Кадр из сериала «13 клиническая. Начало»
13 клиническая. Начало
Тизер-сцена
Кадр из фильма «Возвращаюсь к нормальной жизни»
Возвращаюсь к нормальной жизни
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»
Постучись в мою дверь в Москве
Трейлер
Кадр из сериала «ГДР»
ГДР
Трейлер
Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь»
Финист. Первый богатырь
Тизер-трейлер
Юлия Топольницкая
Он + она
Трейлер
Кадр из сериала «Красный 5»
Красный 5
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь