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4 марта 2024, новость

Лариса Лужина отметит 85-летие

День рождения народная артистка РСФСР проведет в кругу семьи и близких друзей
Лариса Лужина
Лариса Лужина | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Лариса Лужина отмечает юбилей, ей исполнилось 85 лет. День рождения она проведет в кругу семьи и близких друзей в Пушкине, а 12 марта в Доме кино в Москве состоится ее творческий вечер.

«Сами понимаете, с годами день рождения уже не доставляет такого удовольствия, как раньше. Поэтому иногда я стараюсь куда-нибудь уехать. Один раз уехала в Париж, где встречала свой день рождения в одиночестве. Второй раз уехала с внуком в Венецию. Но все это было давно — 10 и 15 лет назад. Сейчас тоже решила, что ничего не буду делать, и уехала на пару дней в Пушкино, в Подмосковье. Поехала со своим сыном, невесткой и внуком. Еще пара моих друзей приедут. Решили день рождения тихо отметить здесь. Здесь у меня когда-то жила мама, посмотрим, где она жила, вспомним эти места», — сказала Лужина в беседе с ТАСС.

Актриса добавила, что 12 марта Гильдия актеров Союза кинематографистов России организует в Доме кино в ее честь юбилейный вечер. Поздравить Лужину придут известные артисты театра и кино, общественные деятели, друзья и коллеги.

Говоря о творческих планах, актриса рассказала, что продолжает играть в антрепризмном спектакле «Аккомпаниатор» вместе с Сергеем Никоненко, Раисой Рязановой и Александром Гундаревым. Также Лужина снялась в сериале «Райский», где ее экранным супругом стал Леонид Каневский. Помимо этого, артистка проводит творческие встречи на кинофестивалях, в июне Лужина примет участие в Международном кинофестивале «Антарес» в Сочи.

«Есть такая фраза: “Не многим дано столько лет наслаждаться этим божьим подарком под названием жизнь”. Действительно, не многим дано дожить до такого возраста. Я стараюсь радоваться каждому дню, тому, что ты можешь смотреть и радоваться солнцу и весне, которая пришла», — заключила актриса.

Из биографии.

Лариса Лужина родилась 4 марта 1939 года в Ленинграде (Санкт-Петербург). В школьные годы будущая актриса занималась в драматическом кружке, которым руководил актер Русского драматического театра (Русского театра Эстонии) Иван Россомахин.

В 1959 году Лужина получила эпизодическую роль певицы кабаре в фильме Игоря Ельцова «Незваные гости», в этом же году ее приняли во Всесоюзный государственный институт кинематографии в мастерскую народных артистов СССР Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Лужина окончила вуз в 1964 году.

Широкую известность актрисе принесла роль Светланы Ивашовой в военной драме Станислава Ростоцкого «На семи ветрах». Эта картина была представлена на кинофестивалях в Канне, Карловых Варах и других городах. Среди других ее фильмов — «Гонщики» Игоря Масленникова, «Исполнение желаний» Светланы Дружининой, «С любимыми не расставайтесь» Павла Арсенова. В общей сложности Лариса Лужина снялась в более чем 130 фильмах и сериалах.

С 1964 года Лужина состоит в труппе московского Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Она также участвовала в антрепризных постановках «Курица» по комедии Николая Коляды, «Аккомпаниатор» по пьесе Александра Галина, «Александр III» по произведению Маргариты Монисовой и других.

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