Андрей Бурковский получил большую роль в спектакле в США

Андрей Бурковский | Источник: Алексей Молчановский

Актер Андрей Бурковский признался, что получил первую «большую роль» в спектакле в США. Об этом сообщает НГС со ссылкой на соцсети артиста.

Звезда «Медиатора» отметил, что шоу на английском языке дебютировало на американской сцене в феврале 2024 года. При этом до этого Бурковский рассказывал, что сыграл в другом спектакле на Бродвее «Наш класс».

В конце 2022 года Бурковский улетел из России с женой Ольгой и двумя детьми: 12-летним Максимом и 10-летней Алисой. Актер неоднократно говорил в интервью, что семья для него всегда была и остается на первом месте, и практически все свободное время он посвящает любимым людям.

В октябре мать артиста заявила, что сын вернется на родину после обучения в США. Женщина также опровергла сообщения о том, что актер снимался у эмигрировавшего режиссера Александра Молочникова. По словам Бурковской, Андрей «ни одной копейки» не заработал в Америке.