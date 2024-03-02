Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
2 марта 2024, новость

«Нас обманули»: Юрий Назаров о гонораре за «Маленькую Веру»

Народный артист сообщил, что дополнительные съемки в фильме ему не оплатили
Юрий Назаров
Юрий Назаров | Источник: PersonaStars

Народный артист России Юрий Назаров рассказал о гонораре за картину Василия Пичула «Маленькая Вера». Его цитирует aif.ru.

В фильме Назаров и народная артистка РСФСР Людмила Зайцева исполнили роли родителей главной героини Веры.

«Нас обманули. Нам заплатили за одну серию, а зрителю показывали во времени в кинотеатрах полторы-две серии», — признался он.

По словам 86-летнего актера, фильм разрастался по хронометражу во время съемок. Например, в изначальном сценарии не было обнаженной сцены с главными героями.

«Что касается размера гонорара, там какой-то скачок был — сначала 25 рублей, потом 40 рублей за съемочный день. В итоге я порядка 500 рублей за картину получил», — сказал он, добавив, что дополнительные съемки не были оплачены.

6.6
Маленькая Вера
1988/СССР18+драмамелодрама
Моя оценка

Однако, уточнил Назаров, ему хватало и на детей, рожденных в браке, и на тех, которые родились в неофициальных отношениях. Сейчас с деньгами Назарову помогает дочь.

«И вот мне ее супруг выслал 7 тысяч рублей. Сейчас у меня два рабочих места, и все равно не хватает. Не от веселой жизни я позвонил им», — рассказал он.

Ранее Юрий Назаров раскрыл размер своей пенсии. Актер отметил, что недавно ему перестало хватать указанной суммы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Маленькая Вера
Юрий Назаров
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Вечная зима»
Вечная зима
Трейлер
Кадр из фильма «Байкеры»
Байкеры
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас»
Охотники за привидениями: Леденящий ужас
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Память»
Память
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Манкимэн»
Манкимэн
Дублированный трейлер
Анна Михалкова и Федор Лавров в сериале «Ангелы района»
Ангелы района
Трейлер
vktrailer-220787057_456356334
Наблюдатели
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Бывший в помощь»
Бывший в помощь
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь