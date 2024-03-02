«Нас обманули»: Юрий Назаров о гонораре за «Маленькую Веру»

Юрий Назаров | Источник: PersonaStars

Народный артист России Юрий Назаров рассказал о гонораре за картину Василия Пичула «Маленькая Вера». Его цитирует aif.ru.

В фильме Назаров и народная артистка РСФСР Людмила Зайцева исполнили роли родителей главной героини Веры.

«Нас обманули. Нам заплатили за одну серию, а зрителю показывали во времени в кинотеатрах полторы-две серии», — признался он.

По словам 86-летнего актера, фильм разрастался по хронометражу во время съемок. Например, в изначальном сценарии не было обнаженной сцены с главными героями.

«Что касается размера гонорара, там какой-то скачок был — сначала 25 рублей, потом 40 рублей за съемочный день. В итоге я порядка 500 рублей за картину получил», — сказал он, добавив, что дополнительные съемки не были оплачены.

Однако, уточнил Назаров, ему хватало и на детей, рожденных в браке, и на тех, которые родились в неофициальных отношениях. Сейчас с деньгами Назарову помогает дочь.

«И вот мне ее супруг выслал 7 тысяч рублей. Сейчас у меня два рабочих места, и все равно не хватает. Не от веселой жизни я позвонил им», — рассказал он.

Ранее Юрий Назаров раскрыл размер своей пенсии. Актер отметил, что недавно ему перестало хватать указанной суммы.