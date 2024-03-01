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1 марта 2024, новость

49-летняя Пенелопа Крус приняла участие в смелой фотосессии

Актриса примерила дерзкий образ

Пенелопа Крус стала героиней нового выпуска журнала V Magazine и приняла участие в смелой и откровенной фотосессии. 49-летняя актриса облачилась в дерзкий кожаный наряд, состоявший из корсетного боди с глубоким декольте, мини-юбки, ботфортов и пиджака.

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В интервью, которое проводила певица и актриса Дуа Липа, звезда рассказала об участии в байопике «Феррари» и своей героине, Лоре Феррари. По мнению Крус, женщина находилась в тени своего мужа Энцо Феррари.

«Я осознала, как много она сделала для компании. Она не была безумной, как мне говорили на улице: она впала в глубокую депрессию, потому что потеряла сына, а ее муж создал семью с другой женщиной, от которой у него родился еще один сын. Об этом знали все, кроме нее. Она была сломлена», — отметила актриса.

Пенелопа Крус добавила, что Лора Феррари заслуживала большего. Однако из-за стереотипов и общественного мнения не могла добиться этого успеха, поэтому и находилась всю жизнь в тени мужа и была несчастна.

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