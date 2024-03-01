49-летняя Пенелопа Крус приняла участие в смелой фотосессии

«Я осознала, как много она сделала для компании. Она не была безумной, как мне говорили на улице: она впала в глубокую депрессию, потому что потеряла сына, а ее муж создал семью с другой женщиной, от которой у него родился еще один сын. Об этом знали все, кроме нее. Она была сломлена», — отметила актриса.