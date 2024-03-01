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1 марта 2024, новость

Кологривый заявил о ведении проплаченной политики против него

Актер сообщил, что его «пытаются втянуть в некрасивые вещи»
Никита Кологривый
Никита Кологривый

Российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый заявил в Telegram, что против него начали вести проплаченную политику.

Артист рассказал, что в сети начали распространяться слухи о проведении им автограф-сессии в Москве, которые не соответствуют действительности. Кологривый добавил, что обо всех мероприятиях со своим участием он сообщает в своих официальных социальных сетях, а также призвал никого никуда не ходить.

«Это ложь и провокация. (...) Еще раз говорю, что против меня ведется проплаченная политика. Меня пытаются сбить с тех мест, которые я заработал честным трудом, потому что боятся за своих, видимо, протеже. Поэтому всячески пытаются меня втянуть в некрасивые вещи», — подчеркнул актер.

Ранее Кологривый признался в любви к российскому рэп-исполнителю Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

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