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1 марта 2024, новость

Кристина Асмус показала архивное фото топлес

Актриса опубликовала фото, посвященное спектаклю «Леди Макбет Мценского уезда», где она исполняет главную роль

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус показала архивное фото топлес. Соответствующая публикация появилась в ее соцсети.

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35-летняя звезда фильма «Текст» предстала на размещенном снимке, сидя за столом, где лежали яблоки, смородина и лепестки роз. При этом артистка позировала с обнаженной грудью, которую прикрыла распущенными волосами, уложенными волнами.

Кроме того, знаменитость надела серьги-подвески с прозрачными белыми камнями, а по ее шее и телу стекала красная краска. Известно, что фотосессия была посвящена спектаклю «Леди Макбет Мценского уезда», где Асмус исполняет главную роль.

В феврале Кристина Асмус спровоцировала слухи о воссоединении с экс-супругом и отцом ее дочери, комиком Гариком Харламовым. Она опубликовала совместную фотографию в честь дня его рождения и назвала своей семьей.

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