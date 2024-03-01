Российская актриса театра и кино Кристина Асмус показала архивное фото топлес. Соответствующая публикация появилась в ее соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_29158"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_29158", -122141110, 29158, 'N7jDH5hAq49rhh7KI5eQeI8zoZs'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

35-летняя звезда фильма «Текст» предстала на размещенном снимке, сидя за столом, где лежали яблоки, смородина и лепестки роз. При этом артистка позировала с обнаженной грудью, которую прикрыла распущенными волосами, уложенными волнами.

Кроме того, знаменитость надела серьги-подвески с прозрачными белыми камнями, а по ее шее и телу стекала красная краска. Известно, что фотосессия была посвящена спектаклю «Леди Макбет Мценского уезда», где Асмус исполняет главную роль.

В феврале Кристина Асмус спровоцировала слухи о воссоединении с экс-супругом и отцом ее дочери, комиком Гариком Харламовым. Она опубликовала совместную фотографию в честь дня его рождения и назвала своей семьей.