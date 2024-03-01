Умер создатель сериала «Зачарованные» Э. Дьюк Винсент

Кадр сериала «Зачарованные»

Э. Дьюк Винсент, известный американский телепродюсер, сценарист, актер и писатель, ушел из жизни в возрасте 92 лет. Винсент был автором и соавтором более 125 проектов, включая культовые молодежные шоу «Зачарованные», «Беверли-Хиллз, 90210» и «Мелроуз Плэйс». За свою карьеру он был удостоен двух премий «Эмми».

Дьюк Винсент родился в Нью-Джерси в 1932 году и начал свою карьеру в 1960-х годах. До этого он служил в ВМФ. Среди его работ — такие известные сериалы, как «Династия», «Отель», «Клан вампиров», «Саванна», «Любовь и тайны Сансет Бич».

Винсент был партнером Аарона Спеллинга, «короля сериалов», и вместе они создали более сорока телешоу в рамках Spelling Television. Они познакомились в 1977 году и были неразлучны до 2006 года, когда Спеллинг скончался.