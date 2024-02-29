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29 февраля 2024, новость

В России снимут новый фильм про приключения Петрова и Васечкина

Режиссер Алеников спустя 40 лет снимет новый фильм про приключения Петрова и Васечкина
Кадр из фильма «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (1983)
Кадр из фильма «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (1983)

Киностудия имени Горького запустила в производство новый фильм режиссера Владимира Аленикова про приключения Петрова и Васечкина. Об этом в беседе с ТАСС заявила генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.

«Думаю, что в конце года мы уже приступим, войдем в производство нового полнометражного фильма про Петрова и Васечкина с тем же режиссером, который снимал про Петрова и Васечкина 40 лет назад, с Владимиром Алениковым. Ему 75 лет, он в прекрасной форме, невероятном тонусе производственном, очень хороший сценарий», — подчеркнула Слащева.

Она не исключила вероятности того, что со временем история про приключения двух школьников может получить развитие в виде сериала.

Сюжет фильма рассказывает о злоключениях и авантюрах двух пионеров: Пети Васечкина и Васи Петрова. Оригинальные фильмы Аленикова были разделены на пять историй и не имели общего сюжета. Егор Дружинин сыграл роль Пети Васечкина, а Дмитрий Барков — Васи Петрова.

Ранее стало известно, что по мотивам «Бриллиантовой руки» снимут новогодний фильм для телеканала ТНТ.

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