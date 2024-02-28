Шэрон Стоун показала редкий кадр со своим приемным сыном

Голливудская актриса Шэрон Стоун показала поклонникам редкий кадр со своим приемным сыном Роаном Джозефом. Знаменитость выложила снимок в своем микроблоге.

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На фотографии 23-летний Роан Джозеф предстал с обнаженным торсом, продемонстрировав несколько татуировок. Он позировал сидя в кресле, в голубых штанах и с коричневым браслетом на руке.

«Горжусь тобой, Роан Джозеф. Молодец», — написала актриса.

Шэрон Стоун усыновила мальчика в 2000 году вместе с журналистом Филом Бронштейном. В 2003 году супруг актрисы подал заявление на развод, и суд в итоге присудил опеку над ребенком отцу. По словам знаменитости, это произошло в том числе из-за провокационного кадра в «Основном инстинкте».

У Шэрон Стоун также есть приемные сыновья Лэрд и Куинн. Актриса признавалась, что мальчики придали смысл ее существованию, ради них звезда готова на все.

До этого Шэрон Стоун появилась на Берлинском международном кинофестивале в новом образе и столкнулась с критикой от поклонников, которые остались недовольны ее прической.