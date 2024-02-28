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28 февраля 2024, новость

Шэрон Стоун показала редкий кадр со своим приемным сыном

Актриса поделилась редким фото своего приемного сына Роана Джозефа

Голливудская актриса Шэрон Стоун показала поклонникам редкий кадр со своим приемным сыном Роаном Джозефом. Знаменитость выложила снимок в своем микроблоге.

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На фотографии 23-летний Роан Джозеф предстал с обнаженным торсом, продемонстрировав несколько татуировок. Он позировал сидя в кресле, в голубых штанах и с коричневым браслетом на руке. 

«Горжусь тобой, Роан Джозеф. Молодец», — написала актриса.

Шэрон Стоун усыновила мальчика в 2000 году вместе с журналистом Филом Бронштейном. В 2003 году супруг актрисы подал заявление на развод, и суд в итоге присудил опеку над ребенком отцу. По словам знаменитости, это произошло в том числе из-за провокационного кадра в «Основном инстинкте».

У Шэрон Стоун также есть приемные сыновья Лэрд и Куинн. Актриса признавалась, что мальчики придали смысл ее существованию, ради них звезда готова на все.

До этого Шэрон Стоун появилась на Берлинском международном кинофестивале в новом образе и столкнулась с критикой от поклонников, которые остались недовольны ее прической.

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