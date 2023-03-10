Шэрон Стоун лишили опеки над сыном из-за съемок в «Основном инстинкте»

Шэрон Стоун | Источник: Legion-Media.ru

Американская актриса и бывшая модель Шэрон Стоун рассказала о том, что лишилась опеки над сыном из-за съемок в знаменитой эротической сцене в фильме «Основной инстинкт» 1992 года. Об этом она сообщила в подкасте Table for Two.

По словам артистки, это произошло во время судебного разбирательства, касающегося ее развода с экс-супругом Филом Бронштейном. На заседании, состоявшемся в 2004 году, у ребенка, которого пара усыновила четырьмя годами ранее, поинтересовались, знает ли он о том, что его мать снимается в фильмах для взрослых. После этого, по решению судьи, опека над Роаном Джозефом Бронштейном Стоун перешла бывшему мужу актрисы, а Стоун получила право посещения сына.

Актриса назвала лишение ее опеки над ребенком из-за съемок в одном эротическом эпизоде «злоупотреблением со стороны системы». Звезда подчеркнула, что в тот момент многие актеры появлялись на экранах полностью обнаженными. «Произошедшее разбило мне сердце. Я попала в больницу. У меня диагностировали дополнительные сердечные сокращения в верхней и нижней камерах моего сердца», — отметила Стоун.