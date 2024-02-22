Публика раскритиковала новый светский выход Шэрон Стоун

6 фотографий 6 фотографий

Шэрон Стоун появилась на Берлинском международном кинофестивале. Для светского выхода 65-летняя актриса выбрала облегающее белое платье в пол, поверх которого накинула длинную черную накидку с рукавами.

Также звезда «Основного инстинкта» предстала с новой прической, которую раскритиковали поклонники. Они отметили, что этот цвет ее старит и совсем ей не идет. Некоторые посоветовали звезде вернуться к платиновому блонду.

Отметим, что Стоун вышла на сцену, чтобы вручить «Золотого медведя» Мартину Скорсезе. Продюсера и сценариста отметили за его вклад и многолетнюю работу в кинематографе.