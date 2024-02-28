Кадр из фильма «Чебурашка»

«Чебурашку» решили продлить на третий фильм. Об этом стало известно из Telegram-канала «Новости кинопроизводства».

Отмечается, что премьера сиквела должна состояться в декабре 2025 года, а третьего фильма — на год позже. По данным канала, режиссером проекта останется Дмитрий Дьяченко.

Официального подтверждения этой информации от создателей фильма не было.

Напомним, что в шоу PROсмотрено от Кино Mail.ru и VK Creative обсудили «Чебурашку» вместе с его сценаристом: