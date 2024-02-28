«Чебурашку» решили продлить на третий фильм. Об этом стало известно из Telegram-канала «Новости кинопроизводства».
Отмечается, что премьера сиквела должна состояться в декабре 2025 года, а третьего фильма — на год позже. По данным канала, режиссером проекта останется Дмитрий Дьяченко.
Официального подтверждения этой информации от создателей фильма не было.
Фильм «Чебурашка», вышедший в российских кинотеатрах 1 января 2023 года, ранее стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, обойдя комедию Клима Шипенко «Холоп» и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона «Аватар». Семейная комедия рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе.
Главные роли в «Чебурашке» исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.
Напомним, что в шоу PROсмотрено от Кино Mail.ru и VK Creative обсудили «Чебурашку» вместе с его сценаристом: